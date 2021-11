Macri calificó de «sufrida» a Cristina y de Alberto dijo que nunca creyó en él

En la tradicional mesa del programa de Mirtha Legrand en Canal 13, conducida como es habitual por Juana Viale, el expresidente Mauricio Macri dejó varias frases interesantes, como la que definió a la vicepresidenta Cristina Kirchner como «una mujer de mucho sufrimiento». En la cena, Macri elogió a Carlos Menem («un presidente al que la historia lo irá reivindicando, porque termino con la grieta»), dio por seguro que el juez Martín Bava «seguramente me va a procesar, porque ya prejuzgó y el Gobierno está obsesionado con verme preso», al tiempo que adelantó que se viene otro libro suyo, esta vez sobre su padre Franco Macri.

«Yo nunca espié a nadie» dijo sobre la causa que tramita en Dolores y que lo tiene en la mira por el presunto espionaje a los familiares de las víctimas del submarino ARA San Juan, en tanto que explicó que todo el conflictivo entramado de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) «si nosotros hubiésemos ganado, esto de la deuda se arreglaba en 5 minutos».

Macri fue duro con el presidente Alberto Fernández, señaló «nunca creí en él, en su liderazgo», y contó que «la última vez que lo llamé fue cuando recién empezaba la pandemia, le pedí que no decretara todavía la cuarentena, que recién empezaba todo y le pedí que guardara esa herramienta, que es tan dañina, para el momento en que estuviéramos llegando al pico de la pandemia». «Te parece, me dijo, bueno gracias por el llamado agregó, y a las dos horas anunció la cuarentena eterna».

Cuando Juana llevó el tema a Cristina Kirchner, Macri consideró que su antecesora en la Casa Rosada «somete a todo el mundo, es una mujer de mucho sufrimiento… Es una mujer que no disfruta, que está siempre enojada, que no tiene paz…». «Ella es la que conduce la Argentina, pero el problema es que tanto Cristina como su entorno han perdido contacto con la realidad», afirmó Macri en Canal 13.

Fue cuando salió el tema de las dos jubilaciones que percibirá la exmandataria, la suya y la que le corresponde como viuda del expresidente Néstor Kirchner, y Macri criticó esa cuestión considerando que ese beneficio «es por esa cultural del poder, la del soy yo y no me importa nada. Así nos pueden cobrar los impuestos que quieran y gastarlos en la doble jubilación de Cristina». Respecto a su situación personal con esas jubilaciones de privilegio, Macri admitió que cobra «menos de un millón de pesos», y aunque negó que done la mitad de la suma que percibe, destacó que «siempre doné una parte y lo sigo haciendo».

«El Gobierno se radicalizó y me persigue con la Afip y la Inspección General de Justicia, tal vez crean que pueden dar vuelta la elección y ocultar su ineptitud en estos dos años», agregó Macri sobre la gestión del Frente de Todos.