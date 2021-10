Gustavo Pulti pidió convocar casa por casa a todos los chicos que faltan a las aulas

Este viernes, junto a Fernando Telpuk, Gustavo Pulti se refirió al desafío de recuperar a todos los alumnos que interrumpieron los estudios por la pandemia. Visitaron vecinos en los barrios Coronel Dorrego, Belisario Roldán y Libertad. ”Hay que lanzar un gran operativo social por la educación”, dijo.

Los vecinos expresaron su preocupación por el abandono de muchos alumnos que no han vuelto a la escuela. Al respecto, Pulti indicó: “no alcanza con agregar un día de clases, sino que hay que desplegar un apoyo escolar y social más amplio.”

Durante la mañana de este viernes, Gustavo Pulti y Fernando Telpuk recorrieron distintos barrios hacia el oeste de Mar del Plata. El diálogo con las y los vecinos de Coronel Dorrego, Belisario Roldán y Libertad tuvo que ver con las preocupaciones que afectan a sus comunidades. Ante el cierre próximo del ciclo lectivo 2021, muchas familias aseguraron que la vuelta a la presencialidad y la reciente posibilidad de tener clases los sábados no han resultado suficientes para compensar lo que se ha perdido en educación durante la pandemia. “Los grandes anuncios muchas veces suelen pasar por alto realidades concretas que, hablando con los vecinos, se ven mejor: lo más urgente que hay que hacer por la educación es recuperar en las aulas a todos los chicos y chicas que se alejaron del sistema durante la pandemia” propuso Gustavo Pulti.

Ya sea por la pandemia, por falta de conectividad o bien por la crisis económica, muchos estudiantes interrumpieron su formación. De esta manera, la vuelta a la presencialidad dejó en evidencia una importante merma en la matrícula de muchas escuelas primarias y secundarias. ”Vamos a impulsar que el Estado municipal y provincial desplieguen una acción en conjunto para ir casa por casa a convocar y ayudar a las mamás y los papás de los chicos que perdieron la habitualidad del aula como consecuencia de la pandemia” propuso Gustavo Pulti junto a Fernando Telpuk durante su recorrido.

Respecto de la política educativa provincial recientemente lanzada, el ex intendente de Gral. Pueyrredon sostuvo: “pensamos también que no alcanza con agregar un día para algunos, sino que lo que hay que agregar es un apoyo escolar y social más amplio, porque la pandemia no solo alteró el ritmo educativo en sí, sino que también generó más pobreza y desocupación, lo cual golpeó adicionalmente la educación de los chicos.”

Ante tal escenario, Pulti concluyó: “por lo tanto, hay que desplegar un gran operativo social por la educación. Recuperar los chicos en las aulas y apoyar a los hogares para que puedan volver a incorporarse con éxito al sistema todos los que han sido afectados por las dos crisis, la sanitaria y la económica.”