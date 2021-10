Nuevo reclamo ante el Consultado Italiano por la falta de turnos

En reclamo de los derechos de los ciudadanos italianos y de aquellos que desean iniciar su reconocimiento de manera administrativa, este viernes se realizó un nuevo reclamo ante el Consulado Italiano en Mar del Plata, luego de haber agotado todas las instancias de diálogo, presentaciones, petitorios y propuestas ante este organismo.

Isabel Suárez, una de las damnificadas y que encolumna dicho reclamo, en diálogo con “el Retrato…” explicó el origen del conflicto y dio detalles sobre la situación actual del mismo. “Por las negativas recibidas durante todo este tiempo, por la falta de compromiso en querer solucionar conflictos que llevan décadas, es que se realizó una nueva marcha-reclamo pacífica, en las puertas del Consulado Italiano”, expuso.

En tal sentido, recordó que, en el marco la última manifestación realizada el viernes 20 de agosto pasado, el Cónsul Santo Purello dio explicaciones a algunos representantes recibidos en la sede del Consulado y que, luego de dicha reunión, se le envió un petitorio, a través del cual lo informaron sobre la situación de más de 500 personas, quienes firmaron digitalmente ese documento como así también se hizo un informe técnico con las vulnerabilidades del sistema [email protected], por el cual, son emitidos los turnos para pasaporte, hijo directo y reconstrucción de la ciudadanía.

“Hace muchos años el consulado cambió el sistema de otorgamiento de turnos y de trámites para el otorgamiento del estado civil de las personas, tanto sea para sacar ciudadanía, pasaporte, agregar hijos al estado civil, etcétera”, sostuvo Isabel Suárez.

Asimismo, recordó que el primer sistema que rigió era vía mail, es decir, uno mandaba un mail y le entregaban un turno de calendario. “Después cambiaron el sistema y el mismo fue hackeado, ya que no hay forma de conseguir turnos. Todos sabemos que algo pasa y las excusas que dan van variando. Para el consulado esto no es nuevo”, sostuvo.

“Hay que unificar el sistema y que todos los consulados sean iguales. Por lo menos deberían dar un turno por semana, porque el consulado italiano en Mar del Plata abarca toda la Costa Atlántica”, consideró al mismo tiempo que comentó que, incluso, “hay muchas personas que tienen problemas para renovar el pasaporte”.

En tal sentido, Suárez reconoció que, si bien se ha manifestado en reiteradas ocasiones en Buenos Aires, en esta ocasión fue la primera concentración que lleva adelante en Mar del Plata. “Es la primer vez que nos agrupamos, lo cual se coordinó a través de las redes sociales. Todos tenemos un interés común, que es un derecho supra humano incluso: la identidad”, indicó.

“Hay una ley que nos ampara y la mayoría gastamos mucho dinero traduciendo partidas, certificados, tiempo, etcétera. Si sabíamos que no se podía hacer, nadie se hubiera molestado en hacer esto. El problema es llegar hasta ese punto y que el turno nunca llega. Es un desgaste”, expresó.

Asimismo, Suárez, en diálogo con “el Retrato…” explicó que, luego de la movilización realizada, se presentó un petitorio al cónsul. “Por cada uno de los puntos hay distintos motivos, por los cuales no aceptan lo propuesto. Tienen sus motivos valederos, pero no hay una razón fundamente por la cual no pueden trabajar como lo están haciendo en otras ciudades como Bahía Blanca por ejemplo”, precisó.

“Hay muchas personas que están en esta situación y otros que por cansancio han optado por comprar un turno”, indicó la intermediaria entre el cónsul y el grupo de damnificados al mismo tiempo que comentó que todas las personas afectadas “tienen un interés en común: el derecho la identidad” y aclaró que, incluso, se encuentran dispuestos a evaluar cualquier solución propuesta. “No somos caprichosos y queremos que cambie el sistema”, subrayó.

Por último, expresó que, si el inconveniente es que cuentan con poco personal en Mar del Plata, las autoridades del consulado podrían contratar a personas de Italia que vivan en la ciudad como empleados administrativos, en tanto es una de las localidades que mayor cantidad de italianos presenta.