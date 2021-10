El Concejo distinguió al Compromiso Social a Celia Patuto

El Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon otorgó la distinción al “Compromiso Social” a Celia Patuto, por la coordinación de la donación del quirófano móvil para castraciones destinado a la Dirección de Protección Sanitaria de la Municipalidad de General Pueyrredon, y el impacto de la misma en el incremento de las castraciones en distintos barrios de Mar del Plata.

La entrega, producto de una iniciativa de Paula Mantero (AM), se formalizó en el marco de un acto protocolar, desarrollado hoy viernes 29 de octubre, al mediodía, en el recinto de sesiones, con la aplicación del protocolo de actividades presenciales.

De esta manera, Patuto recibió copia de la Ordenanza Nº 19.402 (Número de Promulgación 25.260).

Asistieron los concejales Agustín Neme (VJ) y Marianela Romero (UCR). También estuvieron integrantes del Departamento de Sanidad y Control Animal (ex Zoonosis) como su titular, Pablo Alí, además de amigos, familiares y colaboradores de Celia.

“Necesitamos apoyo y compromiso no sólo comunitario sino también de la esfera estatal para desarrollar políticas a largo plazo en materia de salud animal. Y campañas de difusión sobre las castraciones, porque muchas veces la gente no se entera de esta opción. Hay un animal cada dos habitantes en General Pueyrredon, por eso queremos apuntalar la campaña de castración masiva”, desarrolló Patuto.

“Muchas veces discutimos, pero siempre en el marco de un acuerdo irrenunciable sobre los objetivos que tenemos, que son la base de nuestra concordia. Celia es una luchadora incansable, una mujer que tiene ideas y, lo más importante, la energía, vocación y creatividad para llevarlas a cabo. En el Estado, muchas veces, el tiempo es escaso y tirano, pero nosotros hemos implementado iniciativas y alcanzado objetivos por el acuerdo entre todos los involucrados, mejorando la imagen y las prestaciones de la sanidad animal. Queremos seguir por este camino. Por esto, este reconocimiento, que involucra a muchas personas, es merecido. Es, de alguna manera, una caricia al alma de tanto esfuerzo desinteresado”, se explayó Alí.

Argumentos del reconocimiento

En virtud de la donación realizada por Celia Patuto de un quirófano móvil para la castración de mascotas en el Partido de General Pueyrredon, se procedió a este reconocimiento.

El quirófano cuenta con tres camillas grandes para la atención de perros con despurgue individual, luces halógenas en cada una de las camillas, y dos camillas chicas para la atención de gatos, todas ellas de acero inoxidable.

Cuenta con una bacha para realizar la limpieza del instrumental, una pequeña mesada y un baño químico en la parte posterior del móvil.

El tráiler es fabricado por la empresa Perego carrocerías, posee 4 llantas con gomas de suspensión, eso permite entrar a los barrios periféricos donde el estado de las calles genera lagunas y barro cuando llueve.

Se le realizó un enganche para camioneta para que al quedar en el lugar no se desestabilice, y posee una escalera de chapa galvanizada desmontable;

Con la donación de este quirófano móvil se incrementó la cantidad de castraciones que pueden realizarse, acercándose a barrios en los cuales los vecinos tienen dificultades para trasladarse hasta la central de zoonosis, y no se cuenta con lugares adecuados para realizar las castraciones gratuitas.

Desde la Comisión de Tenencia Responsable de Mascotas del Honorable Concejo Deliberante se decidió otorgar la distinción al compromiso social a Celia Patuto por la labor desarrollada.