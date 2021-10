Zonas Rojas: El problema pasa por el consumo y la necesidad de asistencia en adicciones

En el marco de la problemática existente en torno a la zona roja de Mar del Plata, se llevó adelante la Audiencia Pública Consultiva en el Concejo Deliberante del Municipio de General Pueyrredón, donde se debatió sobre su intento de reglamentación. Desde la Red por el Reconocimiento Trabajo Sexual plantearon que “el verdadero problema de las zonas es el consumo problemático y necesitamos asistencia en adicciones”.

En tal sentido, vale la pena destacar que desde la Red por el Reconocimiento Trabajo Sexual fueron oradores en la Audiencia Pública Consultiva en el HCD del Municipio de General Pueyrredón, donde se debatieron las diferentes problemáticas que ocurren en las zonas rojas de la ciudad y que afecta a múltiples sectores sociales como así también las distintas soluciones.

“Esta problemática me parece muy compleja que involucra a muchos actores sociales: a los vecinos, a los trabajadores sexuales y a los mal llamados “Fisuras” que estaría bueno pensarlos como personas con consumo problemático y no como enemigos sociales”, sostuvo Victoria Di Salvo al empezar sus tres minutos de exposición en la audiencia.

Asimismo, desde la Red por el Reconocimiento Trabajo Sexual expresaron que “durante la audiencia en todo momento se apeló al pánico sexual y moral en defensa de la familia” a la vez que apuntaron: “Los únicos sujetos de derechos parecían ser los vecinos olvidándose que las trabajadores sexuales también somos sujetos de derecho”.

“La sociedad nos excluye sistemáticamente, no nos alquilan, nos cobran fortunas por día por pieza una pieza para trabajar y no nos contratan para trabajos formales, por lo que nos preguntamos, de qué manera nosotras nos ocupamos de nuestra familia? ¿No es acaso un interés en común en ambas partes? Se olvidan de que también tenemos una familia”, cuestionaron.

Asimismo, remarcaron: “Las prostitutas en este debate estamos totalmente deshumanizadas y vistas como enemigas cuando también somos vecinas, ciudadanas, sostén de hogar y muchas veces el único sostén de hogar”

Por su parte, Sebastian Brinkmann sostuvo: “A mi punto de vista, es una problemática que es el resultado de políticas abolicionistas o prohibicionistas que impulsaron la ley de trata que confunde trabajo sexual con trata o explotación sexual, la cual arroja las trabajadoras sexuales a la calle en una situación aún más vulnerable de la que ya tiene el trabajo sexual autónomo”.

“Si hoy el problema es el trabajo sexual en la vía pública ¿Porqué no empezar a pensar de que manera podemos volver a hacer el trabajo sexual puertas adentro? De forma segura y la que quiera”, añadió al mismo tiempo que subrayó: “Empatizamos con los vecinos que sufren estos hechos delictivos pero tienen que entender que no es nuestra culpa y también somos víctimas de un sistema patriarcal que no nos ofrece otra vida”.

En ese contexto, desde la Red plantearon el rechazo a la reubicación de la zona roja, se negaron al control sanitario y geniltalista e higienista, y propusieron políticas de acceso a la salud integral para personas trans/travestis. “El verdadero problema de las zonas es el consumo problemático y necesitamos asistencia en adicciones”, afirmaron.

“No nos interesa negar de ninguna manera que existe el narcomenudeo, no nos interesa negar eso pero las prostitutas somos víctimas que no nos da oportunidades, el problema no es la prostitución, el problema es la transfobia«, añadió Victoria Disalvo

Brinkmann expresó: “Me gustaría proponer que se pueda ejercer el trabajo sexual en cualquier lugar y no solamente en la zona roja, porque ya se sabe lo que sucede cuando el trabajo se concentra en un lugar: se estratifica, se desprenden microeconomías de una economía ya existente” y agregó que “mover a las chicas de la zona roja no solucionaría el problema más que de forma temporal, modelo que ha fracasado en otros países, sino que implicaría la reterritorialización de un problema y no la solución del mismo ”

Por último, propusieron generar una mesa de trabajo con todas los actores sociales involucrados trabajar en conjunto al Municipio y articular políticas pensadas para mejorar la calidad de vida del sector y reducir la violencia social, policial y estatal. “Queremos que el Estado genera centros de salud y de primera escucha en adicciones, porque es la verdadera problemática”, apuntaron.