Vito Amalfitano: “Al oficialismo no le importa el estado del José María Minella”

El estado del Estadio Minella es preocupante, la falta de inversión para mejorar la infraestructura se nota a tal nivel que todos los medios nacionales que llegan a Mar del Plata, lo comentan en las transmisiones deportivas. La situación no da para más y tampoco ya se puede ocultar. Al respecto el concejal del Frente de Todos, Vito Amalfitano, sostuvo en diálogo con “el Retrato…”: “el abandono del “José María Minella” es un símbolo del abandono de la ciudad”.

“Al oficialismo no le importa el Minella desde siempre, incluso antes de la pandemia, porque recordemos que en el verano previo a la pandemia no hubo fútbol de verano, si hubo rugby y el Estadio se prestó de manera gratuita, pero no hubo fútbol que es la actividad principal del Minella. Después de eso entró en un estado de abandono el Minella, durante toda la pandemia, se subejecutó el presupuesto, y nunca se pensó en un arreglo estructural y urgente. Es cierto que los anteriores Gobiernos, ni el de Arroyo, ni el Pulti ni el de Katz hicieron arreglos estructurales, el último si mal no recuerdo fue en el Gobierno de Aprile”

En ese sentido, el edil sostuvo que el Ejecutivo de Montenegro “ni siquiera pensé qué hacer, ni siquiera tuvo una idea, tanto sobre actuó el Intendente la necesidad de apertura que se olvidó que en algún momento tenía que abrir el estadio de fútbol que es el más importante de la ciudad y llegó el momento de abrirlo y está en un estado deplorable desde lo edilicio, el campo de juego, la imagen que da de la ciudad, porque los partidos de Aldosivi se ven en el país y en el mundo a través de cadenas internacionales”

“El abandono del Minella es un símbolo del abandono de la ciudad, en la peatonal hay abandono, en los barrios de Mar del Plata hay abandono, bueno el Minella es un símbolo del abandono de la seguridad, el abandono del transporte”, en esta línea enfatizó: “el abandono, en todo sentido, de la no gestión de Montenegro está vivenciado en una imagen que se ve en todo el país, pero cuidado no solo es el símbolo, o el turismo que no viene por la falta de fútbol, no solo son los ingresos que vienen a la ciudad para los gastronómicos, los puestos de choripanes o las banderas; no solo es eso sino que además, es el patrimonio de la ciudad”

“Tanto que se rasgan las vestidura los del oficialismo y los neoliberales con esa frase de lo pagamos con nuestros impuestos¨ bueno al Minella también lo pagamos con nuestros impuestos, y por eso hay que cuidarlo; y hay que cuidarlo con la administración del Estado”, aclaró Amalfitano y agregó que desde el Bloque del Frente de Todos “presentamos distintos proyectos, pedidos de informes sobre el estado del Minella, el último no lo aprobó el oficialismo, por eso ni a Montenegro ni a sus concejales les importa el Estadio Minella”, sostuvo Vito.

“El Ejecutivo está para ejecutar y los concejales estamos para representar a los vecinos y reclamar, en la teoría debería ser así, pero como Montenegro no gestiona, la gestión la hicimos nosotros. Nos reunimos con el Ministro De Turismo y Deportes de la Nación, Marías Lammens, hablamos con Inés Arrondo, secretaria de deportes de la Nación, fuimos nosotros. Desde el verano pasado lo estamos haciendo, hablamos de una posible unidad de gestión, que es una solución viable y posible para el Minella”

Asimismo explicó: “es una unidad de gestión con Nación y Provincia. Concretamente presentamos un proyecto pidiendo esto con el Presidente del Bloque, Marcos Gutierrez. Es decir, la idea que no se le ocurrió a Montenegro la planteamos nosotros. El que tiene que gestionar es el Ejecutivo, pero, insisto, no gestiona en seguridad, no lo hace con el transporte, ni en los espacios públicos, entonces nosotros terminamos haciendo las gestiones a partir de nuestras relaciones con el Gobierno Nacional y Provincial. Ahora, esto esta unidad de gestión es a largo plazo, primero se tiene que aprobar en el Concejo Deliberante, y después se debe trabajar junto con la Nación, y ahí es cuando el Ejecutivo tiene que despertarse y decir ¨¿Qué hacemos con el Minella?¨. Y cuidado, eso no es hacer negocios como hacen habitualmente desde la concepción de Cambiemos. El espacio público no está para negociarlo, está para administrarlo; nosotros no nos negamos a la participación privada pero hablamos de una unidad de gestión con administración del Estado como siempre fue el Minella”.

“Alguna gestión debe hacer el municipio para que esto sea viable, pero no aprobaron el pedido de informe, imaginemos el resto. Lo que tiene que hacer el ejecutivo es pedir un informe técnico realmente serio a especialistas en patologías estructurales en ciudades marítimas, porque el Estadio tiene estructuras de caño, por ejemplo, en la platea techada, por eso es necesario pedir un informe serio a gente que sepa del tema, que nos escucha. Es un estudio que debe ser costoso, pero en algún momento lo tiene que encarar el Gobierno de Montenegro que, dejó en abandono el Minella, y el Estadio es un símbolo del abandono de Mar del Plata”, sentenció.