Santín:Luis Barrionuevo es un dirigente que respeto muchísimo, es todo un caballero

Ya palpitando las elecciones internas de Unión de Trabajadores Hoteleros Gastronómicos de la República Argentina de Mar del Plata, que tendrán lugar el próximo 2 de diciembre, el candidato a Secretario General por la Lista Verde, Pablo Santín, en diálogo con “el Retrato…” cuestionó a la actual conducción, encabezada por Nancy Todoroff y apuntó: “Es muy difícil creer que esa calidad de vida que ofrecen realmente va a suceder, porque hace 25 años que están los mismos en la seccional de Mar del Plata”.

El trabajador hotelero y candidato a secretario general de UTHGRA Mar del Plata, Pablo Santín, en conversación con “el Retrato…” se refirió al apoyo brindado por Luis Barrionuevo a la candidatura de Nancy Todoroff de cara a las elecciones internas del gremio, que tendrán lugar el próximo 2 de diciembre. “Darle el apoyo es lo que corresponde, en tanto Barrionuevo es el Secretario General de UTHGRA a nivel nacional, son la lista celeste y la Agrupación 17 de octubre”, consideró.

Santín no dudó en afirmar que «Barrionuevo es un dirigente al cual respeto muchísimo. Es todo un caballero. Cuando hablamos en el Congreso de UTHGRA, me garantizó que me iba a dar todas las herramientas democráticas para participar y cumplió con su palabra”, reconoció.

Asimismo, Santín hizo hincapié en la nueva futura sede del gremio. “Hay un hilo finito ahí, ya que 4 días antes de inaugurarlo dicho edificio estaba abandonado. Maquillaron el frente e intentaron mostrarle al trabajador afiliado que le darían una mejor calidad de vida, cuando la realidad es que hoy el gastronómico tiene problemas muy graves como para que le vendan un mundo de fantasía”, señaló.

“Hay trabajadores que siguen suspendidos y que continúan con recortes salariales, en tanto existe más de un 68% de empleados que se encuentran por debajo del índice de pobreza y un 20% por debajo de la indigencia. Hay una escala salarial muy baja y estamos muy atrasados en materia de obra social también, la cual está quebrada y pésimamente administrada”, sostuvo el reconocido dirigente gremial.

En ese contexto, consideró que “es muy difícil creer que esa calidad de vida que ofrecen realmente va a suceder, porque hace 25 años que están los mismos en la seccional de Mar del Plata y nada hace creer que lo van a hacer o lograr ahora con un edificio que hace 4 días que estaba abandonado”.

“Hay que hablarle al trabajador con la realidad de las cosas. No hay que prometer lo que no se cumple y lo que no se hizo en 25 años”, aseguró al mismo tiempo que comentó que, por ello, desde su espacio se encuentran ofreciendo “un cambio generacional absoluto en la conducción de UTHGRA”.

En función de ello, Santín remarcó la importancia de constituir una Comisión Ejecutiva integrada por trabajadores que realmente sean hoteleros y gastronómicos y que actualmente se desempeñan en la actividad como así también que tengan vocación de servicio, es decir, que quieran cambiar la calidad de vida de los compañeros. “No hay que prometer obras faraónicas que no se cumplen o una calidad de vida que hace 25 años se la vienen deteriorando a los trabajadores”, apuntó.

“Hoy no necesitamos prometer una obra faraónica para cambiar la calidad de vida del trabajador sino que solucionar la destrucción que hay en la obra social sería un gran paso como así también instalar un sistema de software. Empezamos desde ese lugar a solucionarle la calidad de vida al trabajador”, reconoció.

Asimismo, señaló que también resulta fundamental solucionar la situación laboral de los trabajadores en la ciudad. “La actividad más precarizada de todo el país se encuentra en Mar del Plata, que es la ciudad turística número uno por excelencia. Es increíble”, afirmó al mismo tiempo que más allá de ofrecer una calidad de vida mejor “hay que empezar a solucionarle los problemas simples a los trabajadores”.

Sin perjuicio de ello, de cara al próximo 2 de diciembre, completó: “Hoy mi preocupación es el respaldo de los trabajadores, que son quienes meten el voto en la urna. Hace un año y medio que no paramos de recorrer establecimientos hoteleros y gastronómicos y es muy contundente el respaldo que recibidos en la calle” a la vez que aseguró: “Va a ser mucha la diferencia electoral que va a haber en las elecciones del 2 de diciembre”.