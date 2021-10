Exitoso Meet Up by Expoeventos post pandemia

Se llevó a cabo Meet Up by Expoeventos, el evento que reunió por primera vez luego de la pandemia a toda la cadena de valor de la industria de reuniones de Argentina. A lo largo de sus dos jornadas, Meet Up tuvo como eje principal ser el punto de encuentro de los Destinos Sede Eventos de más de 20 provincias del país, numerosas empresas y entidades del sector y profesionales que tras año y medio de virtualidad pudieron volver a estrechar sus manos y generar renovadas oportunidades.

Con una fuerte presencia institucional, se destaca la participación de entidades y cámaras empresariales que brindaron su apoyo para que Meet Up fuera posible, algunas de ellas con larga trayectoria de trabajo mancomunado con AOCA y otras tantas con las que la Institución comenzó a estrechar lazos durante la pandemia, entendiendo que esa es la manera de salir de la crisis y poner en marcha la reactivación de la industria.