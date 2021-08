Protestan ante el Consulado de Italia: No garantizan los derechos de sus ciudadanos

En la mañana del viernes se realizó una manifestación en la puerta del Consulado Italiano en Mar del Plata, organizado de manera espontánea por aquellas personas que no pueden acceder a la ciudadanía y por las que necesitan renovar su pasaporte tano. El objetivo fue visibilizar el derecho que el Consulado les está quitando, por ineficiencia.

En diálogo con “el Retrato…” Belén López Osornio, una de las referentes de la denuncia explicó: “somos un grupo de personas que espontáneamente se cansó de tratar de sacar turnos para la ciudadanía italiana, esto no es de hoy, no es por la pandemia, sino que viene desde hace años con el sistema vulnerable que los Consulados ponen para que se pueda sacar un turno on line”

“Desde ya sacar una ciudadanía Italiana es difícil, porque hay que hacer una reconstrucción, el Consulado pide ciertos papeles que tienen que está legalizados, traducidos, cuando uno tiene todo eso, te dicen que saques un turno y esa es la misión imposible, no solo para el que quiere serlo, sino para los que ya es o tiene un contrato de trabajo, tiene pasaje, o si quiere renovar su pasaporte con todo el derecho del mundo, no puede acceder a un turno”, explicó López Osornio.

Asimismo, aseguró que desde el Consulado: “Hablan de páginas hackeadas, no solo en Mar del Plata, sino a nivel Mundial. Esto no solo sucede en el consulado de nuestra ciudad, sino en todo el país, en Córdoba, en CABA. El Consulado no se está ocupando de garantizar el derecho que tenemos como ciudadanos italianos, tienen que dar más turnos y poner un sistema informático que no sea vulnerable”

“Por cada trámite de ciudadanía, más allá que salga negativa o positiva, el consulado cobra 300 euros, y no sabemos si realmente no quieren otorgar más ciudadanías o no, lo que sí sabemos es que es un tema que se arrastra hace más de 15 años. Hablamos con personas del Comité, que son los que cuida de los italianos fuera del área, en Mar del Plata tenemos nuestros representantes, y ya prepararon una denuncia penal pero es difícil comprobar las denuncias, es difícil comprobar que venden los turnos, por eso estamos intentando conseguir personas que denuncien esta situación y que si se venden turnos, tengan las acciones correspondientes, pero también pedimos que el consulado se ocupe de atender a los ciudadanos italianos, que pongan más cantidad de turnos, más personal, que traten de buscar la solución. Tenemos un Cónsul nuevo, y ojalá pueda darnos las soluciones que se están pidiendo hace años”.

En relación a la manifestación que se desarrolló en Falucho 1416, López Osornio aseguró que se organizaron por Facebook y Whatsapp, “el Consulado tiene una circunscripción de 17 localidades en la Provincia de Buenos Aires, lo que significa que todas las personas que no viven en Mar del Plata también están perjudicadas y no pudieron venir, pero estamos tratando de responder por ellos también, por eso estamos acá tratando de visibilizar el problema”

Finalmente, López Osornio dijo: “Hoy tenemos un registro, sutil, de 250 personas en menos de 5 días. Estamos invitando a que las personas se sumen, el grupo de Facebook se llama ´Reclamo Ciudadanía Italiana Pasaporte Mar del Plata´, nos encuentran ahí y pueden sumarse porque es un derecho al que no nos están dejando acceder”