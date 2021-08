Gambini en La Red: “Siempre es bueno reinventarse” 

Pese a haberse jubilado de su labor en la emisora LU6, el reconocido periodista marplatense, Néstor Gambini, encaró un nuevo proyecto laboral: “Gambini en la red”, un programa radial que se emitirá desde el 30 de agosto por radio la “La Red Mar del Plata” de lunes a viernes de 9 a 10 am. “Siempre es bueno reinventarse”, confesó el profesional.

“Gambini en la red” es un espacio dónde se va a reflejar todo lo que pasa en Mar del Plata y la zona, principalmente. La idea es que la gente que escucha La Red encuentre un canal, donde se sienta informado de todo lo que pasa en la ciudad”, describió el histórico periodista de la ciudad que se desempeñó en sus inicios, en 1986, en “Sin vuelta”, un reconocido programa radial de LU6, y que también trabajó junto a Franco Bagnato.

En tal sentido, Gambini, que también realizó un paso por Canal 2, donde tuvo a cargo la parte deportiva del informativo, se refirió ante “el Retrato…” a esta nueva etapa que llevará adelante a partir del lunes 30 de agosto próximo y confesó: “Esta tarea es dejar 30 años atrás, incluso Radio Atlántica, y cambiar un poco de aire. Siempre es bueno reinventarse”.

Asimismo, el periodista que también llevó adelante un programa televisivo deportivo, “El Clásico” junto al profesional marplatense, Vito Amalfitano, sostuvo: “Cuando me jubilé de LU6 siempre tuve la idea de poder seguir haciendo radio. Tuvo tres propuestas en ese sentido, pero me sedujo más la que me hicieron desde “La Red Mar del Plata”, a quienes conozco desde hace muchos años”.

“Acepté la propuesta e inmediatamente me puse en marcha con varios de los aspectos del programa radial: producción, comercialización, buscar columnistas, etcétera. La idea es que sea un programa dinámico, porque tiene solo una hora de duración y la gente que lo escucha tiene que salir informada de todo”, detalló.

En ese contexto, Gambini, que también se ha desempeñado en el mundo del periodismo gráfico, en la “La Voz de la Costa”, resaltó el equipo de trabajo que se desempeñará en el programa y adelantó que habrá un columnista por día encargado de tratar diferentes temas que se vayan presentando como así también uno fijo especializado en el área de deportes.

“El programa va a girar en lo que es la información general: política, social, economía, sociedades de fomento, aspectos gremiales y todo lo que tenga que ver con Mar del Plata y la zona”, resaltó al mismo tiempo que apuntó: “Gambini en la Red” tendrá muchas notas y cortas para que se termine a las 10 am de la mejor manera informada, en tanto se pudo tomar conocimiento de todo lo que está pasando en la ciudad y los alrededores”.

Seguidamente, hizo hincapié en el nombre del programa radial y resaltó el apoyo recibido por parte de la sociedad marplatense. “En esta nueva etapa, en la cual me estoy reinventando, decidí ponerle mi apellido al programa para tener un sello más claro de quién soy y dónde apunto”, subrayó el también titular del portal www.aquilosgremios.com

“He tenido muy buen eco en las redes sociales”, afirmó al mismo tiempo que comentó que mucha gente ha tomado conocimiento que comenzará el 30 de agosto próximo con “Gambini en la Red” y añadió: “La mayoría no pensaba que me iba a ir a mi casa, después de 30 años en LU6”.