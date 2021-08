Torres de Manantiales reabrirá al turismo luego de sumarse al programa Pre Viaje

Desde la empresa Torres de Manantiales le confirmaron a los trabajadores que dan marcha atrás con las medidas anunciadas y que reabrirán al turismo.

El máximo referente de la Agrupación 25 de Mayo y también delegado del establecimiento, Pablo Santín, celebró la noticia: “Es momento de seguir apostando al turismo y no de tomar medidas drásticas”.

Recientemente desde Torres de Manantiales le habían confirmado a sus empleados que comenzarían con una etapa de reestructuración, que no brindarían más servicio al turista sino que se dedicarían al alquiler mensual de departamentos y en ese marco, ofrecieron retiros voluntarios. En las últimas horas, la empresa confirmó un cambio en el rumbo del establecimiento hotelero.

“Nos confirmaron que una de las Torres finalmente abrirá al turismo. Es más, la empresa se inscribió en el programa Pre Viaje para que los turistas puedan comprar anticipadamente su estadía en el hotel, y recibir el reintegro del 50%”, informó Pablo Santín.

Y agregó: “Celebramos la medida desde la Agrupación 25 de mayo porque entendemos que no es momento de tomar medidas drásticas, sino de seguir apostando al turismo y conservar las fuentes de trabajo”.