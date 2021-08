Manes:Hay que volver al colegio, no hacerlo generará más pobreza, más desigualdad

El precandidato a Diputado Nacional, Facundo Manes, volvió a “dar el paso” en Mar del Plata y esta vez sí agendó un encuentro con la prensa. Al ser consultado por “el Retrato…” sostuvo “El primer proyecto que voy a plantear es cuidar el cerebro de los niños. No hay mayor capital humano que el cerebro de los chicos, además que es una inmoralidad que haya tanta malnutrición, pobreza y falta de estímulo afectivo. Es una hipoteca social, porque la economía del mundo es el conocimiento”.

“Otro tema va a ser la salud mental, nadie habla de eso. La salud es una sola, la gente habla de la salud física, pero la respuesta de la salud mental a la pandemia, debe ser tan importante como la vacunación. El impacto de la salud mental en todos los argentinos fue inmenso y acá nadie lo habló, vamos a trabajar mucho en eso y en conectividad, en un mundo nuevo, post pandemia, basado en una nueva revolución industrial, es un derecho la conectividad. Vamos a trabajar en muchas leyes, pero la más importante es cuidar el cerebro de los niños”.

Acompañado por los candidatos a senadores provinciales Ariel Bordaisco y Vilma Baragiola, y la candidata a concejal Marina Sánchez Herrero, Manes dijo: “Mar del Plata es la casa de la felicidad de todos los argentinos, la idea es recorrer la ciudad, estar con la gente, escuchar y abrazar el dolor de muchos que se sienten frustrados, resignados, que les afectó la pandemia, que quizás es la crisis de la historia Argentina, es multidimensional y nos agarra en un país débil; no le podemos echar la culpa a la pandemia de los problemas estructurales del país, la pobreza, la falta de calidad educativa, de crecimiento económico, de proyecto de país. Vamos a escuchar a los marplatenses, vamos a plantear que nos apoyen el 12 de septiembre, porque se puede iniciar un cambio, un espiral de algo nuevo que nos saque de esta decadencia crónica”

En relación a la gente que no quiere ir a votar, Manes dijo: “Argentina es un país que involuciona hace décadas, nadie puede tirar la primera piedra. Si uno ve las variables económicas, humanitarias, educativas, de salud, todo va para atrás. Es uno de los países que sin guerra involuciona. Así que les digo que la mayor rebelión es el voto; el voto a la nueva, a enfrentar el status quo, porque mientras estamos en esta decadencia hay algunos que quieren que siga todo igual porque le va bien. A esa gente le diría que vaya y que vote a los que representan a las nuevas ideas innovadoras, y no a lo que representan a las prácticas de siempre”.

Asimismo, el precandidato radical se refirió a los planes sociales que da el Gobierno, y dijo: “La gente quiere trabajar, no quiere planes. Yo recorro intensamente la provincia, sobre todo el conurbano y la gente quiere trabajo. Vamos a combatir la precarización laboral, fomentar el empleo, y trabajar mucho en la educación para el empleo, es uno de los grandes temas pendientes de Argentina, convertir los planes en empleo genuino, porque la gente quiere eso”.

“Yo no vengo acá a convertirme en político, voy a ser él mismo de siempre, voy a ser un argentino que se compromete siempre con su país. La medicina o la política o la ciencia no son malas ni buenas. Hay buenos y malos políticos, científicos y médicos, pero la mayor herramienta de transformación social es la política y les digo a los que critican que se comprometan, que se involucren. No solo yo estoy dando el paso, sino también miles de ciudadanos. La única manera de cambiar las cosas es fusionar en un todo un proyecto de país. Yo soy consciente, porque soy uno de ellos, que los argentinos no creen en nada, no se sienten representados, que están frustrados, deprimidos, cansados, pero si nos unimos en un proyecto común como fue la democracia con el 83, hoy es conectar la Argentina con el mundo moderno, basado en las ideas, porque el mundo cambió, el mundo se basa en la educación, ciencia y tecnología, y si queremos prosperar en un mundo globalizado, competitivo vamos a tener que ejercitar nuestro cerebro. Todos tenemos que volver al colegio. Podemos no hacerlo pero vamos a generar cada vez más pobreza, más desigualdad”.

Manes sostuvo en relación a las PASO: “Nosotros venimos a plantear algo nuevo, nuestro desafío es ganarle al modelo de país del kirchnerismo que es Santa Cruz. Hay que generar algo nuevo en la oposición, dar un salto cualitativo y ampliarlo, y eso estamos haciendo. Si la gente quiere castigar las prácticas de siempre, tiene una opción nueva, si quiere castigar en las urnas la actitud inmoral de muchos políticos que la pasan bien mientras el pueblo se empobrece, se enferma, fijense la foto del Presidente, no solo es un delito si no una es acto de falta de humanidad”.

Finalmente, consultado por este medio sobre la Campaña, muy criticada, que lanzó en la red social, TikTok Manes dijo: “Me siento cómodo, lo único que quiero ver es la reacción de mis hijos, porque serán los más críticos”.