Franco Luna le apuntó a Bonifatti por las renuncias de Lauría, Ignoto y compañía

Luego que varios funcionarios municipales presentaran hace unas semanas atrás sus renuncias en los cargos locales de la delegación Vieja Usina y Asuntos de la Comunidad, el dirigente Franco Luna, en diálogo con “el Retrato…” se refirió a los motivos que lo llevaron a tomar dicha decisión y apuntó contra la Secretaría de Gobierno, que conduce Santiago Bonifatti. “No nos daban las herramientas, el flete o el material para poder trabajar”, reconoció.

En tal sentido, Franco Luna, ex Subsecretario de Asuntos de la Comunidad y hoy respaldando el espacio “CREAR”, que conduce Lucas Fiorini, en diálogo con “el Retrato…” analizó el panorama electoral de cara a las PASO, que tendrán lugar el próximo 12 de septiembre, la situación de la ciudad y adelantó que desde su partido ya comenzaron a desplegar la campaña electoral. “Trabajamos para el marplatense y batánense. No nos ponemos en la vereda de en frente, sino que observamos y trabajamos para el bienestar de Mar del Plata”, remarcó.

Asimismo, Luna señaló que desde el Concejo Deliberante de General Pueyrredón se plantarán como oposición al gobierno de turno en “todas las cuestiones que le hagan mal a Mar del Plata” y que acompañarán las iniciativas que, por el contrario, “le hagan bien” a la ciudad.

Vale la pena recordar que hace unas semanas atrás Luis Ignoto, Fernando Varela, Adrián Marino, Franco Luna, Juan Iglesias y Martín Bouchet presentaron sus renuncias en los cargos locales de la delegación Vieja Usina y Asuntos de la Comunidad, luego de que Nicolas Lauría presentara previamente su dimisión al bloque oficialista de concejales de Vamos Juntos, tras la oficialización de la lista local de Juntos, en la cual el espacio político del exjugador de básquet quedó marginado.

En ese contexto, Luna explicó que vienen trabajando con Guillermo Montengro desde hace mucho tiempo, pero había algunos inconvenientes internos. “Si bien ha habido muchas reuniones sobre lo que nosotros queríamos para la ciudad, en el sentido de tener una voz dentro del Concejo Deliberante, había muchas rispideces; principalmente, en la Delegación Puerto y en Asuntos de la Comunidad”, expresó.

“Queríamos llevar adelante acciones para la gente y la comunidad en general, pero no nos dejaban. En Asuntos de la Comunidad queríamos dar un aumento considerable, se terminó dando el 20%, cuando estaba presupuestado el 35%, etcétera”, sostuvo a la vez que aclaró que, en lo personal, cumplió su promesa de renunciar que había realizado ante los fomentistas por no obtener ese porcentaje de incremento. “Fueron un montón de factores los que se dieron, no solamente el cierre de listas”, indicó.

A su vez, apuntó que desde el Ejecutivo no querían que “crezca” la Delegación. “No nos daban las herramientas para poder trabajar. Abrían 8 o 9 calles por día y podíamos cerrar 2, solo había 3 o 4 fletes destinados a las delegaciones. La gestión del intendente nos llevó a abrir calles y no poder cerrarlas”, señaló al mismo tiempo que resumió: “Hubo un montón de factores. No nos daban las herramientas, el flete o el material para poder trabajar”.

“La Delegación del Puerto depende de la Secretaría de Gobierno. La obligación de dar las herramientas y los elementos para poder trabajar obviamente que era del titular de dicho ente, Santiago Bonifatti. Siempre pedíamos respuesta y transmitíamos las necesidades que teníamos, pero siempre habías excusas y la cara la poníamos nosotros. En la gestión de Arroyo teníamos que poner la cara, hoy nos cansamos. Fueron muchos factores los que desencadenaron la renuncia”, manifestó.

Por otra parte, se refirió a su decisión de integrar CREAR y reconoció: “Nos conocemos hace mucho tiempo. Siempre trabajamos para la ciudad. En 2019 Lauría y Carrancio caminaron juntos la campaña e hicieron mucho trabajo social y nos hemos acompañado. Tenemos un bien en común de poder ayudar a la sociedad”.

“Con Lucas, Martín y el equipo de CREAR pateamos la mayoría de los barrios de Mar del Plata. No fue casualidad que el primer concejal saliera de este espacio y fuera elegido por el intendente para que lo acompañe. Lo mismo en el caso de Alejandro Carrancio. Fueron dos personas muy importantes en el triunfo del intendente, Guillermo Montenegro”, concluyó.