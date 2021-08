Trabajadores de CICOP anuncian un paro y movilización para este miércoles 18

El gobierno comunal plantea que la medida de fuerza es una “falta injustificada”. Desde CICOP sostienen que “su actitud pasó de ser incomprensible a ser violenta. No solo implicaría ignorar los derechos constitucionales de los trabajadores sino que representaría un grave maltrato hacia el personal a su cargo”.

Ante la falta de respuestas del Ejecutivo Municipal de General Pueyrredón, los profesionales de la salud de dicho distrito nucleados en CICOP decidieron en Asamblea convocar a un Paro y una Movilización para el día miércoles 18 de agosto.

Desde CICOP Municipales de General Pueyrredón explicaron que “la medida de lucha surge tras la negativa a nuestras innumerables solicitudes de diálogo y la exclusión de nuestro sector en las recategorizaciones efectuadas por la actual gestión”.

“Para el Intendente Guillermo Montenegro, los Profesionales de la Salud somos invisibles. Su actitud pasó de ser incomprensible a ser violenta”, sostuvieron al señalar que el gobierno local pondría “falta injustificada” a quienes se adhieran al paro.

A más de 500 días de la pandemia, “nuestra enorme tarea debe ser reconocida adecuadamente con urgentes recategorizaciones, recomposiciones salariales y mejoras en las condiciones laborales”, reclamaron.

“Padecemos una sobrecarga laboral tremenda producto de un año y medio de emergencia sanitaria que repercute seriamente en nuestra salud física y psíquica. Desde la primera línea de batalla contra el COVID, nuestro rol fue fundamental para garantizar la atención de toda la población”, subrayaron.

Sin embargo, “nuestro trabajo incansable no fue suficiente y quedamos afuera de las recategorizaciones propuestas para los empleados municipales”, advirtieron.

Los profesionales de CICOP precisaron además que “es una situación muy injusta que se viene perpetuando hace años, pero que en este contexto amerita resolverse para cuidar a los que cuidan, reconocer su trabajo y jerarquizar el sistema de salud”.

La organización gremial recordó que los trabajadores de la salud en general fueron el grupo ocupacional con más contagiados y más fallecidos en esta pandemia.

A nivel local, “seguimos trabajando comprometidamente al frente de un sistema sanitario que no da respuestas a las necesidades de la gente. No tenemos la medicación suficiente, ni los insumos para cuidarnos. Hay establecimientos sin arreglar, faltan reactivos en el laboratorio (hasta septiembre NO se están haciendo extracciones para la mayoría de las determinaciones) y la lista sigue…incomprensible situación teniendo en cuenta que el presupuesto para este año de salud se encuentra subejecutado”, concluyeron.