Mar Chiquita: Nuevo servicio de cardiología con ecocardiogramas y eco doppler

Se incorporó al sistema de salud pública del Partido de Mar Chiquita un nuevo cardiólogo que junto a la atención en consultorio realizará ecocardiogramas y eco doppler cardíaco y periférico, prácticas no invasivas que no se efectuaban en el distrito. El Dr. Marcos Fernández Triviño se incorporó al equipo del secretario de Salud, Dr. Mauricio Pons, y la directora del Hospital Municipal, Dra. Virginia Azqueta. “La idea es poder acercarles a los pacientes todas las prácticas que generalmente se encontraban más en ciudades alejadas, como Mar del Plata. Ya no se tendrán que trasladar”, señaló Azqueta.

El especialista comenzó esta semana con la atención en el Hospital Municipal y los centros de atención de salud de las distintas localidades. En el nosocomio mantuvo una reunión con los doctores Pons y Azqueta, y el director de Gestión Administrativa, Ludovico Gordon, para coordinar el servicio y la puesta en marcha de la realización de ecocardiogramas y eco doppler cardíaco y periférico, prácticas no invasivas que no se efectuaban en el distrito.

Al respecto, la Dra. Virginia Azqueta, directora del Hospital Eustaquio Aristizabal, contó: “La idea es poder acercarles a los pacientes todas las prácticas que generalmente se encontraban más en ciudades alejadas, como Mar del Plata. Ya no se tendrán que trasladar”.