La Casa sobre el Arroyo cada día más cerca a su tan esperada y ansiada obra de restauración

Magalí Marazzo, fue designada como directora coordinadora en la Secretaría de Obras y Planeamiento Urbano por el intendente Guillermo Montenegro, el 4 de marzo de 2020. Desde ese momento a hoy fue la vocera de la obra de restauración de la Casa sobre el Arroyo, ubicada en Quintana 3998.

No solo Marazzo, sino también la mal llamada Casa del Puente, fue puesta la agenda pública nacional, después que el Presidente de la Nación nombró a ambas en un reciente acto público, cuando aseguró que arribará a la ciudad la semana próxima para visitar la obra. “Alberto anunció que venía. En realidad, viajé con la Comisión Nacional de Monumentos. Fuimos porque se firmaba uno de los acuerdos de pueblos históricos, en donde nosotros, además de la Casa Sobre el Arroyo, desde el Municipio integramos en este programa otras obras como son la puesta en valor del Castagnino, del Hernandez y otros proyectos en los que estamos trabajando. Así que fuimos por eso, y cuando nos vió dijo que iba a venir. Bienvenido sea si viene, porque nos posiciona a nivel nacional, y nos da una visibilidad que de otra forma no la tendríamos”

En esta línea la funcionaria municipal dijo: “Estamos muy contentos porque por primera vez se hace una licitación y se designa un presupuesto. Hasta ahora nunca se habían licitado los proyectos que se iban a hacer; se anunciaron, pero nunca se presentó una licitación. Es una de las cosas que trato de compartir con la gente, porque se hicieron tantos anuncios, y se han dicho tantas veces que se iba a hacer; y esta es la primera vez que se hace de verdad. Nosotros anunciamos en diciembre la apertura de la licitación, y lo hicimos para que las empresas se enteren, y se presenten. Tuvimos la suerte que se presentaron entre 8 y 10 empresas que es muy raro para obras como estas. La empresa que adjudicó la licitación es una de La Plata que se quiere posicionar en Argentina como una empresa de restauración, por eso el presupuesto que presentaron fue por debajo del oficial, porque ellos querían la ganarla para posicionarse y hacer un trabajo que los prestigie a nivel nacional”

En relación a la obra concretamente, Marazzo dijo: “Se va a restaurar la casa y el pabellón original, como Amancio Williams la planteó originalmente. Es una casa que se diseñó para una vivienda unifamiliar y hoy es un Museo, entonces tuvimos algunas cosas en cuenta para poder refuncionalizar el espacio, como por ejemplo el tema de la seguridad, alarmar, iluminación, electricidad que son cosas que se anexaron al proyecto original pero que no modifican en nada lo que es la estructura de la casa ni el pabellón”

Asimismo, la funcionaria pública aseguró: “Yo no estoy sola acá, es un gran equipo de gente que trabaja por la ciudad desde hace muchos años, historiadores, arquitectos, ingenieros. Son personas que aman la casa y la ciudad. Ahora soy la cara visible, pero hay mucha gente que trabajó para esto y para mi es un orgullo, en algún punto, poder representar el trabajo de tanta gente y de tantos años”.

Finalmente, Marazzo dijo, que más allá de la cuestión política partidaria, “es momento que la gente de la ciudad empiece a sumarse y hacer cosas para la ciudad. No hay otra forma de salir adelante, más que seguir haciendo cosas”, sentenció.