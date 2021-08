El Bosque Energético de Miramar ,un atractivo turístico único

Carlos Pagliardini, guía turístico de la ciudad de General Alvarado, dialogó con “el Retrato…” y destacó que “ha sido interesante” la cantidad de visitantes que concurrieron durante las últimas semanas al Bosque Energético de la ciudad de Miramar, el cual se encuentra ubicado en el tramo final de la ruta 11, que termina en Mar del Sud, donde se integra al Bosque Vivero Dunicola Florentino Ameghino, aunque reconoció el nivel “no ha sido el de años anteriores”

En tal sentido, el ex director de Turismo del Municipio de General Alvarado durante 10 años resaltó que en esta última etapa ha asistido mucha gente de la región como así también de otros lugares del país y de la provincia de Buenos Aires a conocer al espacio, los cuales no habían incluso asistido en otras ocasiones a este lugar, que está compuesto por una superficie de 502 hectáreas, 1,5 kilómetros de ancho y casi 8 sobre el mar.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre si la gente que concurre al lugar, toma conciencia sobre los cuidados que hay que tener para evitar la contaminación del espacio, respondió: “Los más chicos son mis socios más interesantes, ya que son los que me enseñan a educar a los padres y a los abuelos como así también son los que en algún momento nos hicieron saber que los cigarrillos no se usaban, que no había dejar las cosas fuera del tacho de basura, etcétera”.

“Los chicos son los que entienden de manera más inmediata que lo que hacemos ahora tiene consecuencias directas en su vida. Son conscientes que esto es el mundo que están recibiendo, pero las personas más grandes consideran que lo hagan ahora posiblemente en 20 años no lo puedan ver”, completó el referente del Bosque, que esconde más de un misterio, ya que quienes lo visitan dicen que sienten “una energía difícil de describir con palabras” y cuentan fenómenos de magnetismo que suceden en el lugar.

En ese contexto y teniendo en consideración la situación de pandemia que se está atravesando, destacó que las visitas al lugar se llevan adelante bajo una reserva previa. “Está bueno que la gente entienda el por qué del lugar que están visitando, ya que muchas veces vienen alimentados de lo que pudieron ver o percibir a través de las redes sociales y la realidad es que no siempre es tan real como lo que pueden encontrar en el espacio”, explicó.

“Es mucho más interesante la experiencia, en el marco de una visita guiada, que lo que uno puede percibir o conocer a través de las redes sociales”, completó el reconocido guía turístico de la ciudad de Miramar, Carlos Pagliardini, que hace tres años que ofrece éste servicio en relación al bosque energético.

Seguidamente, se refirió a los orígenes de este lugar y a las teorías que existen acerca de lo que sucede en el mismo, en tanto han llegado incluso científicos de la NASA a investigar las fuerzas que operan en este mágico lugar. “El bosque energético de la ciudad de Miramar es parte de un bosque mucho más grande, que se llama el vivero, creado a partir de 1923 para fijar las dunas”, precisó al mismo tiempo que destacó las características “diferentes” que tiene el mismo, que lo convierten en “especial”.

“Hay un montón de historias que vienen del análisis de estos árboles por parte de un físico argentino, quién demostró que había más energía en éstos árboles, como también del magnetismo que existe en el suelo y del bosque encantado que aparece, que no estaba ahí”, manifestó.

Por otra parte, explicó: “Lamentamos que durante muchos años no se pudo hacer este trabajo. Hoy en día es mucho más fértil la conciencia de la gente para generar este cambio global. Las redes sociales son tan efectivas como dañinas para estas cosas, porque en un sentido cuesta que la gente entienda que hay un montón de mitos, leyendas e historias en relación al mismo como así también que no todo lo que se dice es cierto”.

“Ha pasado mucha agua debajo del puente. No nos preocupa el tema que concurra mucha gente al lugar, pero sí nos interesa que vengan a sumar su granito de arena para que el bosque siga vivo”, concluyó el reconocido guía turístico de la localidad vecina en conversación con “el Retrato…”