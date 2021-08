Tolosa Paz dio la cara cuando las papas quemaban, pero no alcanzó…

La precandidata del Frente de Todo, además de justificar lo injustificable en la mañana del viernes en el Torreón del Monje en conferencia de prensa, tuvo una agenda nutrida de actividades que desarrolló acompañada de Fernanda Raverta (ANSES) y los candidatos locales y seccionales del espacio político, encabezados por Virginia Sívori y Pablo Obeid. En primer lugar mantuvo un encuentro,en dicho lugar marplatense, con varios representantes de la Cámara de Balnearios, Gastronómicos y Hoteleros. Más tarde, recorrieron la Feria de la UTEP, en pleno centro marplatense, donde intercambió conversaciones con artesanos y vecinos. También visitó una de las tres plantas de la pesquera comercial Solimeno y SPI Astilleros para mantener un encuentro de trabajo con la presidenta de la Asociación Bonaerense de la Industria Naval (ABIN). Además, visitó junto a Fernanda Raverta la UDAI de Anses del Puerto. Asimismo, y como si todo fuera poco, participó del acto que desarrolló Alberto Fernandez en Olavarría para presentar la reglamentación del proyecto “Zonas Frías”. Muchas fotos, pero poco contenido. Eso fue lo que dejó Tolosa Paz en la ciudad. Lo más llamativo que dijo fue que quiere “una Mar del Plata de producción, turismo, masiva y popular”; lo mismo que dicen todos pero que nadie concreta.

La incoherencia volvió a las acciones de Juntos

El cierre de listas no solo dejó cargos acéfalos en el Ejecutivo municipal, sino que también demostró que Guillermo Montenegro no cuenta con gente, ni equipo que lo ayuden a sostener la nave que comanda. Tanto es así que debió recurrir a un grupo de personas lideradas políticamente por Santiago Bonifatti (Secretario de Gobierno).Lo insólito, es que uno de ellos, Sebastián Garro fue designado como director de ONGs. Al mismo tiempo que el mismísimo Garro forma parte de una lista peronista que intenta obtener una porción de la torta en las próximas elecciones PASO. Así es como Garro es además precandidato a concejal suplente en la lista “Corriente de pensamiento Auténtica” que responde a la la Corriente de Pensamiento Bonaerense (CO.PE.BO), partido que fue incorporado al Frente de Todos. Al margen que si lista consigue o nó el piso necesario para llegar a ser una fuerza en Noviembre, suena incoherente o irrisorio que Montenegro tenga tan poca gente, que acepte poner de Directo a una persona peronista. ¿La próxima incorporación será algún edil K que no puede renovar su banca y tampoco pudo acomodarse en ninguna lista provincial o nacional o quedan códigos?

La ausencia que se notó en Tío Curzio: La de Marina

Los radicales organizaron un acto y conferencia de prensa por el arribo a la ciudad del diputado de la Unión Cívica Radical (UCR), Fabio Jose Quetglas, quien ocupa el quinto lugar en la lista liderada por Facundo Manes. Mucho café, medialunas y buena atención a la prensa por parte de los radicales, una práctica normal en ellos. Pero la pregunta que nadie pudo responder fue: “¿y Marina?”. Casi como si no fuera importante en la próxima conformación del Concejo Deliberante local, quien ocupa el 4° lugar en la lista de Montenegro y, según se rumorea, tiene todas las fichas para ser la próxima presidente del Concejo Deliberante, no apareció en Tío Curzio. Según dicen los malas lenguas, ella no sabía que iba a ser candidata y mucho menos que tenía que abandonar una provincia del interior profundo del país, donde estaba junto a sus hijos para ir, rápido como los bomberos, a La Plata para apagar el fuego al marido, Maximiliano Abad. A los dos días, estaba en la plaza junto a Muro y CIA, poniendo la cara como una gran figura política, pero sin militancia radical.