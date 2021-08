Patricia Fortina: “Hace muchos años que Argentina solo vota personas y no ideas”

A 30 días de las próximas elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias, la candidata a senadora de “Avanza Libertad” y ex directora de Salud del Municipio de General Pueyrredón, Patricia Fortina, en diálogo con “el Retrato…” consideró que “al partido mayoritario y a la primera oposición le conviene que la elección esté polarizada” y subrayó: “Como sociedad, tenemos que empezar a pensar en otras opciones de gobierno, porque hace muchos años que Argentina solo vota personas y no ideas, proyectos o proyección a futuro”.

La integrante del espacio “Republicanos Unidos”, que se unió en el marco de estas elecciones a “Avanza Libertad”, espacio que tiene a José Luis Espert como precandidato a diputado por la provincia de Buenos Aires, Patricia Fortina, dialogó con “el Retrato…” y confesó que se siente “muy orgullosa” de integrar este lugar. “Es un honor que hayan pensado que podía representar al partido en el senado”, resaltó.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre cuáles serán las principales acciones que lleve adelante, en caso de acceder a una banca en la cámara alta, y destacó que se debe trabajar principalmente en una reforma en sistema de salud como así también en lo educativo y en la seguridad.

“Uno tiene que tener una mirada más amplia, porque la candidatura es provincial, pero hay que crear y proteger espacios de prácticas de gobernanza, es decir, el estudio de las causas y acciones que generan prosperidad en la sociedad, lo cual ha perdido la provincia de Buenos Aires”, sostuvo la ex directora de Salud del Municipio de General Pueyrredón.

Sistema de Salud: “Está completamente

fragmentado y distorsionado”

En tal sentido, Fortina se refirió al ámbito de salud en particular y consideró que se deben unir, tanto el sistema público como el privado, para mejorar el sistema que existe actualmente. “Está completamente fragmentado y distorsionado. Teníamos en el país la idea de un estado benefactor, pero termina siendo opresor. La gente no accede al sistema de salud, las puertas se cierran, se rechaza, no hay medicación ni insumos”, cuestionó.

“Hay que darle una vuelta hacia otro lado y trabajar mucho más en la prevención, en tanto Argentina destina la mayor parte de los recursos en segundo nivel de atención. Igualmente también es cierto que si uno previene, nadie se entera que se previene una enfermedad. Hay que trabajar en prevenir en enfermedades y en estilo de vida, aunque eso no genere votos”, sostuvo.

Educación: “En este contexto de pandemia

la no presenciabilidad ha sido un desastre”

Seguidamente, la referente del ámbito de salubridad local remarcó su preocupación por las deficiencias que existen actualmente en lo que respecta al ámbito educativo. “En este contexto de pandemia la no presenciabilidad ha sido un desastre”, subrayó al mismo tiempo que se refirió al “esfuerzo” que hacen los estudiantes en el nivel universitario y secundario para poder acceder a la materia, lo cual generó que muchos perdieran lo misma.

Por otra parte, de cara a las PASO, Fortina describió que en Mar del Plata se presentarán tres listas, aunque “Republicanos Unidos” no integra ninguna de las locales. Una de ellas se encuentra representada por el Partido Autonomista, que lleva a Hernán Alcolea como precandidato a primer concejal de dicho espacio mientras que la UCD, lo tiene a Gustavo José como principal referente, y “Avanza Libertad” lleva a Susana Mezzadri como primera precandidata a concejal en dicha lista. “En las PASO va a quedar una sola lista con candidatos a concejales”, precisó.

Patricia Fortina cuarta candidata a

senadora por la V Seccion Electoral

Vale la pena recordar que en la quinta sección los precandidatos a senadores son: Fernando Cámara, arquitecto, ex diputado, y uno de los fundadores de la UCeDe de la provincia de Buenos Aires; María Susana Martínez; Juan Francisco Ramos Mejía; María Patricia Fortina y David Jacobs.

“No hay proyección a futuro en el país. Los jóvenes se están dando cuenta de esta situación, en tanto muchos de ellos que formaban parte de alguno de estos dos partidos perciben que esas promesas que les hacían, cuando comenzaron a votar, no se cumplen. Muchos se están yendo del país incluso, porque los que tienen formación no cuentan con oportunidades y otros no tienen oportunidad de formación o no llegan a acceder al trabajo”, sostuvo.

Asimismo, Fortina manifestó su preocupación porque muchos jóvenes han abandonado en el último tiempo el colegio secundario. “Es un momento del cambio. Los jóvenes son los que más apoyan a las ideas liberales. Sabemos que este tipo de proyecto viene avanzando, que es una construcción de futuro y que el cambio se tiene que dar”, afirmó.

Somos una fábrica de pobres

y esto no tiene que ser así

“En algún momento hay que recuperar el país. Desde hace muchos años se escucha que el país está en una crisis, pero la realidad es que ya es un estilo de vida que tenemos los argentinos, de vivir cada vez peor. Somos una fábrica de pobres y esto no tiene que ser así. Hay que trabajar para construir una Argentina con futuro”, comentó al mismo tiempo que reconoció que los países que más han avanzado en el último tiempo son los que llevan adelante ideas liberales.

Por último hizo hincapié en la situación actual que se encuentra atravesando puntualmente Mar del Plata y describió: “Veo a la ciudad con la misma desesperanza con que la ven los marplatenses como así también triste, cerrada, sucia, con la gente cansada y sin proyección a futuro, tal como ocurre en el país o la provincia de Buenos Aires” a la vez que recordó que los alumnos le pedían le devuelva “la idea que la política es buena”.

“La seguridad fue eje de campaña, pero sin embargo la misma está cada vez peor. Los centros de salud están cerrados, los números en vacunación han caído enormemente, los colegios están cerrados e, incluso, han tenido que salir los padres de los chicos a pedir que se abran las escuelas tanto en Mar del Plata, como en la provincia de Buenos Aires y el resto del país. Hay niveles políticos que no nos defienden, por eso muchas personas se van del país y otras nos quedamos porque queremos tratar de cambiar algo”, concluyó.