Tolosa Paz y la foto de Fabiola: “fue un error que no debió ocurrir, y pedimos perdón”

En el medio del escándalo por la foto que se filtró del cumpleaños de la primera Dama en medio del aislamiento total dictado por DNU en todo el país, Victoria Tolosa Paz, precandidata a Diputada Nacional por el Frente de Todos, arribo a Mar del Plata en el marco de una agenda con diversas actividades por la zona, entre ellas una reunión con hoteleros y gastronómicos de la ciudad.

En este contexto, brindó una conferencia de prensa en la que “el Retrato…” le consultó si se prevé que el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, le pida perdón a los argentinos por no haber acatado el DNU que él mismo decretó. “El Jefe de Gabinete fue muy claro esta mañana, dijo que fue un error que no debió ocurrir, y pedimos perdón. Esas tres fases resumen el sentimiento de todos los que formamos parte del equipo del Gobierno, de todo. Esas tres cosas, es un error, no debió ocurrir y pedimos perdón” respondió la precandidata a este medio.

Asimismo, dijo: “Una foto no puede tapar lo que hizo un Gobierno Nacional entero para contener, para cuidar la vida, con un hospital modular en Mar del Plata para tener respiradores y camas. Cuidamos la vida y dotamos el sistema sanitario de todo el país, cuidamos la vida de los trabajadores y pagamos el IFE a 9 millones de compatriotas y también cuidamos a los trabajadores formales pagando el ATP. Ayudamos a los empresarios sacándoles el aporte patronal de la mochila a los sectores que estaban apagados, cuidamos hoy a los hoteleros y gastronómicos pagando el Repro; no hay foto que pueda tapar lo que hizo el Estado. No hay foto que pueda detener en este tiempo de campaña poder hablarle a la ciudadanía con la tranquilidad que este tiempo excepcional y de pandemia tuvo un equipo de gobierno haciendo lo que tenía que hacer. Pusimos prioridades, y dentro de ellas la vida como valor supremo y la reactivación de una economía sumamente dañada que hicimos lo imposible para que ese daño no fuera aún peor”.”,aseguró Tolosa Paz.

Asimismo, la precandidata sostuvo: “Venimos trabajando con una agenda que tiene que ver con escuchar a los sectores que hacen a una Mar del Plata productiva, de cara al turismo, generando puestos de trabajo. Por eso nos juntamos con los sectores, que no solamente son centrales para la ciudad, sino que tienen un presente complicado por la pandemia, pero que tienen las esperanzas y expectativas puestas en esta temporada que viene“.

En relación a la reunión que mantuvo con referentes del turismo, la hotelería y los gastronómicos, dijo: “Los planteos tuvieron que ver con una agenda real y concreta, donde el Gobierno provincial y nacional viene trabajando en línea de capacidad de escuchar para seguir sosteniendo y dinamizar la recuperación de estos sectores. Todos los servicios relacionados al turismo se ven perjudicados. No es un problema de Mar del Plata sino de todo el mundo. Es una agenda de mucha responsabilidad, de un sector empresario que entiende la situación de la pandemia y todo lo que debemos hacer en función de cuidados y protocolos. Entonces se plantea un diálogo para avanzar más rápidamente en un municipio en el que no hay una sintonía entre el intendente y el Gobierno provincial y nacional. Desde el Frente de Todos queremos ir contribuyendo a potenciar la producción y el trabajo, que en Mar del Plata es turismo y felicidad“, resaltó Tolosa Paz.

Además dijo: “este proyecto político no solamente quiere sentar las bases a partir de la generación de puestos de trabajo; no es algo nuevo. Con aciertos y con errores, entre el 2003 y el 2015, hemos podido encarar la recuperación de nuestro sistema productivo”.

En relación al verano, sostuvo: “tenemos que avanzar en el plan de vacunación, generar condiciones para que estos sectores productivos encuentren un Estado amigable que dinamice la recuperación. Los argentinos no llegan a Mar del Plata en la cantidad necesaria para que sea masiva, popular y con niveles de ingreso que permitan el consumo, que muevan la gastronomía y dar la posibilidad de que en una temporada larga y potente genere empleo y una vida de felicidad para los marplatenses, no sólo para los que la venimos a visitar“, sentenció la precandidata del Frente de Todos.