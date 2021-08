Fabio Quetglas: Argentina necesita una visión nueva que nos saque de este pantano

Fabio Quetglas, es Diputado Nacional y busca renovar su banda en el espacio de Facundo Manes dentro de la coalición Juntos. El precandidato visitó la ciudad, en el marco de la campaña electoral y aseguró: “la base de nuestro triunfo es imponer una nueva visión, Argentina necesita una visión nueva que nos saque de este pantano donde estamos”.

“Esta es una campaña particular por la pandemia y es el momento de establecer una conversación cuidada, de calidad que enriquezca el sistema institucional. No podemos aprovechar este momento de dolor para trivializar la política. Nosotros competitivos y queremos ganar pero la base de nuestro triunfo es imponer una nueva visión, Argentina necesita una visión nueva que nos saque de este pantano donde estamos”

“Esta visión, en cabeza de Facundo, es incorporar a la conversación pública argentina el paradigma del conocimiento, esto significa que las políticas públicas de Argentina se diseñen con datos, evidencia; que nuestras relaciones cívicas estén signadas por el conocimiento, que nuestras cadenas de valor incorporen mayor taza de conocimiento para exportar con valor agregado y como resultado de eso tener una cohesión social más alta, y creemos que esto no es una tarea ni de un candidato, ni de una fuerza política es algo que tiene que tomar la sociedad en sus manos”, explicó el legislador nacional y agregó: “Esto es solo la oportunidad para abrir esta conversación, siempre creímos en esto, pero ahora, la post pandemia va a generar una oportunidad particular, para Argentina. O somos protagonistas de un cambio en nuestras matrices económicas, institucionales, de relaciones o simplemente veremos innovaciones que ocurren en otros países y más o menos deslumbrados, viendo pasar una oportunidad para el país. Creemos que la campaña electoral es el escenario que sirve para poner en discusión estas cuestiones”

¿Con este cambio de paradigma que necesita el país y siendo Diputado Nacional, que pudiste hacer en estos cuatro años como Diputado y que proyectas aportar? Compartiré una frustración para responder esta pregunta. Soy impulsor de una Ley de una Agencia Nacional de Regulación Biotecnológica, que no obtuvo tratamiento. Creo que Argentina debe tener una agencia de este tipo, porque el país es una potencia en materia de biotecnología, y sin embargo no tenemos regulada esa área de la economía. Yo fui creador de un proyecto de Ley para que los planes sociales se conviertan en empleo, se tomen a cuenta la inversión de los planes para que las PYMES puedan tomar personas, no fue tratado en el Parlamento. Fui autor de una ley para la creación del suelo urbano en ciudades de menos de 300 mil habitantes, mucho antes de la pandemia, a los efectos de que el acceso al suelo público formal sea facilitado, la ley tampoco fue tratada. Espero que se conforme una mayoría legislativa, que sea resultado de una mayoría social y que esos temas se puedan discutir, seguramente se pueden mejorar, pero es terrible que en el pantano del día a día no podamos discutir nuestros proyectos de futuro.

En relación a los temas que propone para trabajar el Frente de Todos, el precandidato sostuvo: “Yo creo que el oficialismo tiene una agenda muy corta, que está muy signada por las necesidades particulares de la vicepresidenta, y por la consolidación de un relato frente a su público. Viven a expensas de demostrar una verdad salvífica aunque la evidencia los contradiga, y ese es un problema. Pero mientras una parte importante de Argentina convalida eso vamos a seguir con ese problema y ahí apelo a que los argentinos no nos enojes. La convicción del diálogo parte de la base de la idea de no enojarse, ni con la realidad, ni con nuestros vecinos. Nosotros tenemos que poder decir de manera amable que en Argentina hay una alternativa política, nosotros no somos la versión en espejo del kirchnerismo, somos otra cosa. Por supuesto que integramos un alianza que pretender volver al Gobierno al 2023, pretendemos mantenerla unida y enriquecida”.

“Nosotros no nos tenemos que enojar, porque hay muchos argentinos que han creído en el Gobierno, con convicción, que fueron beneficiarios de los programas del Gobierno, y nosotros tenemos que tener una sensibilidad, construir una mayoría social no se hace de uno contra otros. El paradigma de la democracia no fue contra nadie, fue cuando nos dimos cuenta que no podíamos sustituir gobiernos con el poder de las fuerzas armadas, y que se requería un consenso social, esa visión tuvo un liderazgo, pero tuvo una sociedad que la adaptó. Nosotros hoy necesitamos adoptar la visión de la sociedad del conocimiento. Es nuestro deber instalarla, nosotros no solo somos la indignación, somos una fuerza política que le viene a proponer algo a los argentinos”, sostuvo el Diputado Nacional.

Consultado por el desinterés que los argentinos tienen en las elecciones de este año, la excusa latente del Covid, Quetglas aseguró: “el número de votantes puede ser un poquito menor, pero yo creo que a los argentinos nos gusta votar, hay una cultura de voto, lo vamos a ver, haremos lo suficiente para que ese día la gente vaya a votar con esperanza y no con resignación. Yo quiero y confío en mi partido, y en la cultura que tenemos, nosotros trabajamos a principio de siglo para que la gente vote, volvimos a hacerlo en la década dle 80 y creemos que la Democracia es la forma que inventó la humanidad de cambiar a los Gobiernos de manera pacífica. Esa conquista tiene un valor existencial, no nos podemos quedar en el reclamo, tenemos que honrar el momento democrático y movilizar a la sociedad a votar”.

¿Manes es el candidato del radicalismo, porque en el último tiempo no supieron forjar un liderazgo de un militante?

Todas las fuerzas políticas de Argentina, se dieron el lujo de tomar liderazgos sociales y trasladarlos a sus listas con más o menos éxito u observación pública. El radicalismo, es un partido muy tradicional, y cree que la preparación para acceder a un cargo público pasa por la militancia política. Venimos un poquito atrasados en materia de esta democracia de opinión pública. Yo estoy muy orgulloso porque cuando salimos fuimos a buscar un científico exitoso. Creo que si el sistema político aceptó a un piloto de fórmula 1, un bailarín o panelista, puede aceptar el liderazgo de un científico. El radicalismo tuvo un particular problema en las áreas metropolitanas, es un partido que tuvo un compartamiento y un desempeño electoral y como motor de interes de la sociedad al Estado vigente y de buena calidad en las ciudades pequeñas, medianas; y en 130 años hay momentos de la historia altos y otros bajos. A partir del 2001 tuvo un problema con los sectores juveniles y en las áreas metropolitanas; y los liderazgos, con incidencia nacional, tienen una importancia en las áreas metropolitanas. Con Facundo, de alguna manera hay un renacer a partir de su vigencia en los lugares de alta incidencia metropolitana que va a completar con este partido histórico, de ideas, de valores, esta conjunción de liderazgos y una tradición política.

Finalmente, Quetglas fue consultado por este medio sobre el proyecto que ingresó el jueves en la Cámara de Diputados pidiendo el juicio político al Presidente de la Nación después de conocerse las fotos del cumpleaños de la Primera Dama, mientras todos los Argentinos cumplian, a raja tabla, el DNU dictado por Alberto Fernandez decretando el ASPO en todo el país; el Diputado sostuvo: “Hay dos cuestiones ahí, primero que el Juicio político precisa dos tercios de los votos, creo que en Argentina se hicieron cosas muchísimos peores que no ameritan un juicio político, como privatizaciones mal concebidas de servicios públicos fallidos, pasaron cosas terribles y no pedimos juicios políticos. Me parece que el Gobierno, tiene que dar una explicación convincente, y tener un cambio de actitud de verdad de acá para adelante. Hay una cosa de liviandad, ser servidor público conlleva una ciertas obligaciones. Ese es el mensaje que hay que dar. Hasta ahora no firmé el pedido de Juicio Político, lo estoy pensando porque creo que la indignación, que es legítima, no nos va a sacar de este lugar. Estoy del lado de las personas que no pudieron despedir a un familiar, que no pudieron atender a sus padres o madres. Es muy doloroso pero me gustaría tener una respuesta de gobierno que no sea solo un ¨nos equivocamos¨ sino un cambio de actitud. Me parece que la sociedad en las elecciones debe juzgar el manejo del Gobierno en la pandemia y que estos temas se tiene que poner arriba de la mesa porque el Gobierno no actuó con la estrictez y la ejemplaridad que el momento requería”, sentenció Quetglas.