Alberto Fernández en Olavarría: “Lamento lo que ocurrió y no va a volver a ocurrir”

En medio del escándalo por la foto del cumpleaños de la Primera Dama, Fabiola Yañez, Alberto Fernandez encabezó un acto en la ciudad de Olavarria junto a diferentes colegas partidarios. En dicho contexto, antes de hablar del “tema que nos convoca, les pido un permiso, que me deje reflexionar con ustedes algunas cosas que honestamente tengo la necesidad de decir. Francamente lo digo”, comenzó a decir Alberto Fernandez.

“Los pibes más jóvenes que me conocen dicen que no soy un careta, nunca lo he sido. Nunca quise dejar de dar la cara, y nunca quise esconderme detrás de nadie cuando tenía que dar la cara yo” comenzó el Presidente al explicar lo ocurrido.

“El 14 de julio, día de cumpleaños de mi querida Fabiola, ella convocó a sus amigos a un brindis que no debió haberse hecho. Definitivamente, no debió haberse hecho y lamento que haya ocurrido“, dijo. “Mirando en retrospectiva, debí haber tenido más cuidados, que evidentemente no los tuve”, explicó Fernández.

“Nosotros (los políticos) somos hombres y mujeres comunes con responsabilidades importantes. Todos esos meses me quedé trabajando en Olivos por recomendación de los médicos y Olivos se convirtió casi en una ciudad. Viví todos esos meses con gran vértigo”, dijo, pero aclaró: “Gracias a Dios, nada debo ocultar de mi vida personal“, dijo.

“Como hombre común que soy tengo la necesidad de escuchar a todos”, subrayó el mandatario nacional, que además aseguró que fue el propio Gobierno el que hizo pública la lista de ingresos y egresos de Olivos, y lamentó que se haya lastimado a mucha gente “que no tiene que ver con la política”.

“Desde esa condición humana que tenemos los que hacemos política, lamento lo que ocurrió y no va a volver a ocurrir”, concluyó Alberto Fernández en relación a la polémica.