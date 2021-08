Gastón Vargas aseguró que la Zona Sanitaria VIII no está la temida variante Delta

A pesar del nuevo sistema de fases en la Provincia, el aumento en el porcentaje de aforos y la variante Delta que nunca llega, la pandemia continúa aquí y en el mundo. “el Retrato …” habló con Gastón Vargas, director ejecutivo de Zona Sanitaria VIII, quien aseguró que la situación del Partido de General Pueyrredon y el distrito en general “está en una situación buena en relación a la cantidad de casos y la ocupación de camas”.

El funcionario provincial, en este sentido explicó: “Estamos en un promedio de 1500 casos en el Distrito y en un 30% en ocupación de camas lo cual nos pone una situación que podemos convivir con la pandemia sin mayores sobresaltos en el sistema sanitario y también podemos ser parte de las nuevas aperturas y porcentajes de aforos que dispuso el Gobierno Nacional y acató la Provincia. De esta manera podemos transitar mientras avanza la campaña de vacunación y en algún momento esperamos también haga una irrupción la variante Delta“.

En relación a la llegada de la temida variante Delta, Vargas dijo: “el sistema que se hizo de cuidado para con los turistas que venían del exterior fue muy positivo. Tuvimos casos de Covid, pero afortunadamente negativos en la variante Delta. Hasta ahora el único caso positivo en la variante delta fue una mujer de Tandil que volvió de España, está aislada y la estamos monitoreando”. Asimismo, aseguró que por el momento todos los posibles positivos con la variante Delta que fueron estudiados por el Malbrán dieron resultado negativo.

“La vacunación crece, obviamente quisiéramos estar con una vacunación más avanzada. Recordemos que durante los primeros meses del año hubo una dificultad global con la disposición de las vacunas, hubo compromisos que algunos laboratorios no cumplieron, así que podríamos decir que si bien la campaña arrancó en diciembre, fue con muy pocas dosis a comparación a las que actualmente disponemos. En ese momento llegaban 7 mil dosis por semanas, y desde fines de mayo el flujo de vacunas semanal en el Distrito es aproximadamente de entre 30 y 35 mil vacunas. Eso nos permitió estar con 411 mil personas vacunadas con primera dosis y 125 mil con las dos dosis aplicadas, lo que significa un 85% de cobertura de las personas inscritas”. Además, Vargas dijo: “Esta semana comenzamos a vacunar a un nuevo grupo poblacional de 12 a 17 años, priorizando los que tienen algún factor de riesgo, con la vacuna Moderna”.

En relación a la llegada del fin de semana largo, Vargas sostuvo que no está planificado volver a instalar postas itinerantes como el pasado en el que un gran número de marplatenses y turistas pudieron vacunarse en los cuatro lugares habilitados, uno de ellos desde el automóvil. “Lo que estamos haciendo desde hace más de dos semanas con varias postas con las que vamos recorriendo diferentes zonas de la ciudad, el Cordón Frutihortícola, ayer estuvimos en Sierra de los Padres, mañana (viernes 13) iremos al predio de disposición final de residuos. A dónde vamos tenemos un buen flujo de vacunados, en promedio 200 personas con algunas variantes, en el Coyunco vacunamos a 380; el sábado pasado en la plaza España vacunamos a otras 300. Eso también es una manera de acercar la vacuna al territorio independientemente de que todo mayor de 18 con su DNI puede acercarse a cualquier vacunatorio de manera espontánea para aplicarse la primera dosis y las segundas dosis son todas con turnos. Con la Sinopharm venimos con un promedio de 25 días entre ambas dosis, con la AstraZeneca tenemos un promedio de 55 días para la segunda dosis y esta semana se comenzó con la vacunación heteróloga, lo que permite combinar con la segunda dosis de Sputnik ya sea AstraZeneca o Moderna con una muy buena respuesta de las personas que tenían la segunda dosis postergada desde el mes de abril”.

Finalmente, Vargas dijo: “Hoy en toda la región sanitaria tenemos tres mil casos, cuando en todo el pico de la curva hubo hasta 12 mil casos activos. De todas maneras es importante usar el tapabocas aunque uno esté vacunado, mantener el distanciamiento,el lavado de manos, el alcohol en gel, evitar las reuniones que no sean necesarias, porque es como todo. Es una pandemia que hace 18 meses que nos azota a todos. En la ciudad, tenemos 2554 fallecidos por esta patología, no es poco y siempre habrá alguna situación que nos obligue a volver a los mayores cuidados. El virus sigue circulando en todo el mundo y no podemos hablar de que la pandemia no haya terminado, ni mucho menos”, sentenció.