Presentan el libro “había una vez… El viaje de las frutas”

Libro nutricional-educativo bilingüe, con código QR para acceder al Audio libro bilingüe español-inglés, escrito por la Profesora de Inglés Laura Spina (UNMDP) y la Licenciada en Nutrición, Renata Meneghelli (ufasta)

Es una producción auténticamente local, con acuarelas realizadas por la artista Silvia T. Costagliola, y la intervención del Estudio de diseño IMAGINABLE. La impresión es ideal para que los niños puedan zambullirse en este objeto-libro: con tapa dura, cocido y páginas internas atractivas por su edición a todo color, y con un gramaje que lo hace firme y manipulable. Por tener los textos escritos y en audio, en español e inglés bilingüe, se acompaña la iniciación a la lengua extranjera.

La abejita es un elemento valioso en la obra, narrando a modo polinizador, de fruta en fruta, e invitando a sumarse a la aventura. En las últimas páginas hay sugerencias para los “más grandes” sobre el contenido nutricional de cada una de las 8 frutas, bibliografía de lectura de asociaciones y entidades afines, comentarios sobre dónde comprar, cómo lavar y cómo conservar estos los alimentos; y la recomendación de comprar en cercanía local y regional.

Hay un momento también dedicado a lo plástico e interactivo, para que los pequeños jueguen, dibujen, cocinen, decoren y compartan sus producciones en la app Instagram @elviajedelasfrutas; aquí, diariamente subimos fotos, información, música, recetas, actividades lúdicas y disciplinarias que contengan frutas.

Ha sido declarado de Interés Educativo y Cultural por la Municipalidad de General Pueyrredon; de interés por el Honorable Concejo Deliberante. Auspiciado por el Departamento de Lenguas Modernas de la Facultad de Humanidades de la UNMDP y por la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Fasta. Cuenta con el apoyo del Colegio de Odontólogos de la Provincia de Buenos Aires y su Delegación Distrito IX. Con la insignia de *Producto local Marplatense*, otorgada por la Secretaría de Desarrollo Productivo e Innovación de Mar del Plata – Batán, nos sumamos al compromiso de fortalecer la economía de la ciudad y los circuitos productores de alimentos saludables.

Sugerencia: para lectores apasionados. Especialmente para niñas y niños de 2 a 8/10 años, que estén comenzando con el proceso de lecto-escritura en español y en inglés; y para todos los adultos que deseen viajar y conocer más sobre el fascinante mundo histórico, cultural y nutricional que cada una de estas frutas nos presenta.

Inclusividad y accesibilidad. Los textos breves y claros están impresos en una tipografía especial, que a simple vista no llama la atención a un lector común pero allana el camino a quienes padecen dislexia. Entre otras otras características técnicas, el formato tipográfico tiene un mayor peso en la base y una inclinación específica, y por ello las palabras quedan fijadas a la página, y se logra que las letras no salten al momento de ser leídas. Además hay un espacio determinado entre las letras que forman cada palabra, y cada, cada letra tiene un ángulo específico que hace que no rote. Para los lectores con dislexia, es vital que el texto esté quieto, y no rote, gire o se mueva de renglón en renglón. Esta tipografía amigable, juega un rol atractivo para que la dedicación a la lectura sea cómoda y se reciban los libros sin rechazo por imposibilidad.

El audio es otro elemento distintivo para las personas con discapacidad visual, ó intelectual ó motora; deseamos incluir a todos quienes deseen leer, o escuchar ú observar las imágenes para comenzar la aventura del “viaje de las frutas”.

Quisimos unir la historia de ocho frutas elegidas especialmente, relatar sus orígenes en imágenes, resaltar las propiedades nutricionales, sus colores y beneficios; y motivar a los más pequeños a leer y nutrirse de palabras, imágenes y conocimiento alimenticio; a la vez que abren las puertas a la creatividad. Es un material para que chicos y grandes se encuentren en el momento mágico de la lectura, el relato, la narración en voz alta, la transmisión y la investigación.

Prólogo para los niños

Había una vez… el viaje de las frutas.

Te invitamos a divertirte y conocer estas delicias: una banana dulce, un durazno fresco, una frutilla súper-poderosa, un kiwi anti-resfrío, una manzana roja o verde, una naranja naranjita, un melón veraniego y una pera que nos regala agua.

Podrás descubrir de dónde viene cada fruta y cómo nos alimenta para crecer más saludables.

En este viaje tan colorido, podrás compartir, jugar y aprender.

Prof. Laura Spina

Lic. Renata Meneghelli