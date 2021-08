Amalfitano: “Mete miedo es la desprotección que se nota en los barrios marplatenses”

El problema de la inseguridad en Mar del Plata y Batán se convirtió en un tema de agenda, no solo por decisión política (o de campaña) de la oposición, sino también por los innumerables hechos que los vecinos sufren día a día. Desde el Concejo Deliberante, se pide que se apruebe la emergencia en seguridad Ciudadana, una herramienta administrativa que agiliza los trámites burocráticos de partidas presupuestarias.

Vito Amalfitano, unos de los concejales que encabeza el pedido, sostuvo en “El Retrato…”: “Desde el Bloque de Frente de Todos propusimos la Emergencia en Seguridad Ciudadana, justamente porque la situación que vive Mar del Plata en materia de inseguridad es realmente de emergencia porque se incrementaron los delito y los hechos violentos. Las estadísticas no son números fríos, nos marcan lo que está viviendo nuestra ciudadanía e indican un alto porcentaje de delitos violentos, de homicidios, robos calificados a lo largo de julio con un 36% más”

En relación a esto, sostuvo: “Independientemente de los números y los delitos que conocemos día a día, lo que mete miedo es la desprotección que se nota en los barrios de la ciudad y en el centro que es tierra de nadie, nos lo dicen comerciantes, vecinos y vecinas. A partir de las seis de la tarde es tierra de nadie y eso se nota, uno pasa y se ve la ausencia policial”.

“Esta situación es contradictoria desde todo punto de vista, pensando en el Intendente que dijo que iba a gobernar desde el COM (Centro de Operaciones y Monitoreo) con las cámaras de seguridad, que vino con ese caballito de batalla e hizo la campaña basado en eso y en sus antecedentes como Secretario de Seguridad de Macri y ahora nos dice que el tema no es local, que es Provincial y que la oposición habla del tema con tintes electoralistas. Justamente el Intendente, que llegó a ese cargo con la bandera de la inseguridad”, agregó el Concejal.

Asimismo, Amalfitano dijo “por su puesto que no es un tema exclusivamente local, pero sí tiene una gran responsabilidad de coordinación la Secretaría de Seguridad local y haberle dado ese lugar a dos funcionarios que no son de Mar del Plata y no conocen el territorio es grave. Las consecuencias están a la vista. No hay conocimiento del territorio en el actual Secretario de Seguridad ni lo hubo en el anterior Secretario; no conocen las necesidades, la problemática ni el mapa del delito en Mar del Plata, y esto se nota. Por eso pedimos la Emergencia”

En esta línea, el edil del Frente de Todos explicó que “la emergencia significa poder contratar de forma directa, recursos materiales y humanos que después, por supuesto, sean avaladas y ratificadas por el Concejo Deliberante como corresponde, pero es una herramienta para que se pueda actuar rápidamente”

“Puedo dar un ejemplo completo, hay 31 patrulleros que dio la Provincia, a través de una convenio con la Municipalidad, el Ejecutivo se vanaglorio con esa supuesta articulación con el gobierno provincial, pero al final esos patrulleros aún no están en la calle porque la parte del convenio que debía cumplir la municipalidad no lo hizo, y faltan cuestiones que tienen que ver con los rodados y el combustible, entre otras cuestiones”, sostuvo el Concejal.

En cuanto a los recursos humanos, “hay 1146 cámaras de seguridad, y no funcionan todas, hacemos pedidos de informes permanentemente para saber cuantas hay en funcionamiento, pero más allá de es hay 16 ojos por turnos para ver esas cámaras, es decir 8 personas, por lo tanto es imposible observar todo lo que está ocurriendo en Mar del Plata”

Finalmente, Amalfitano dijo “la emergencia se pide por todos estos motivos y además pedimos, a través del proyecto de ordenanza junto a la concejal Verónica Lagos y Chucho Páez, la formación de un Consejo Asesor en materia de seguridad ciudadana, para que forme parte por supuesto el Intendente Municipal, representantes del Poder Deliberativo, de la Justicia, de la Jefatura Departamental, la Defensoría del Pueblo, para que tomen realmente cartas en el asunto que es grave en Mar del Plata y hay que tratarlo como corresponde, sin lavarse las manos, sin decir que esto no es un tema local, cuando justamente el Intendente llegó al Gobierno con la bandera de la inseguridad y resulta que ahora el tema es uno de los problemas más graves que sufre la ciudad. Montenegro, como en tantas cuestiones, no gestionó y no encontró la solución”, sentenció.