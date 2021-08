“La combinación de vacunas es muy positiva y no es ningún invento argentino”

Luego que la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, confirmara que la campaña de inmunización contra el Covid-19 contemplará, en un principio, tres combinaciones posibles de vacunas después de las demoras que se acusaron con los lotes de la Sputnik V, el ex Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón, Alejandro Ferro, en diálogo con “el Retrato…” destacó dicha medida y afirmó que “los estudios realizados hablan no solo de la seguridad en esto sino también de la eficacia”.

En tal sentido, el ex Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón, Alejandro Ferro, en diálogo con “el Retrato…” resaltó que el hecho que se puedan llevar adelante combinaciones de vacunas “es muy positivo y no es ningún invento argentino”, en tanto “existe un apuro grande para que todas las personas puedan contar con la segunda dosis de las vacunas por el avance de la variante Delta”.

“El primer estudio importante en relación a este tema se llevó a cabo en España, mediante el cual se le ofreció a las personas que no querían recibir la segunda dosis de la vacuna Astrazeneca ante los riesgos de trombosis, la vacuna de Phisher. El resultado del mismo arrojó que la combinación es extremadamente segura y que tiene de una gran eficacia”, explicó.

Asimismo, Ferro señaló que “luego comenzaron a hacerse otros estudios, mediante los cuales se demostró que la combinación de vacunas está funcionando muy bien” y añadió que “los estudios realizados en Buenos Aires, hablan no solo de la seguridad en esto, sino también de la eficacia” al mismo tiempo que destacó que el anuncio del Ministerio en tal sentido “es una muy buena alternativa”, no solamente para aquellos que tienen una dosis de Sputnik V sino también para quienes cuenta con una aplicación de la Astrazeneca, pero que no quieran recibir esta vacuna nuevamente.

En relación a la vacuna Astrazeneca, sostuvo que es “altamente infrecuente” la posibilidad que se genere trombosis en las personas que se la aplican. “No pasa en más de uno dentro de 150 o 200 mil casos que se dan la segunda dosis”, aclaró a la vez que comentó que, igualmente, quienes tengan “alguna preocupación” en ese aspecto, podrán optar “por aplicarse la segunda dosis de Moderna”.

Vale la pena recordar que en el marco de una conferencia de prensa realizada en Casa Rosada, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, aseguró, después de los estudios que se llevaron adelante en 24 provincias del país, que quienes hayan recibido la primera dosis de la vacuna rusa podrán optar por aplicarse los segundos componentes de las vacunas de Astrazeneca o Moderna. Esta modalidad será voluntaria: es decir que se podrá aceptar recibir una dosis distinta o, en su defecto, esperar hasta completar el esquema con la misma dosis.

Por otra parte, el ex Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón, Alejandro Ferro, en diálogo con “el Retrato…” analizó la situación sanitaria de la ciudad y apuntó: “Los casos de coronavirus han disminuido producto del encierro que se ordenó a partir del 1 de junio, lo cual todavía está rindiendo efectos, como así también por el cierre de los colegios”.

En tal sentido, Ferro manifestó su preocupación por lo que viene para la ciudad y la Argentina en los próximos meses, teniendo en cuenta la apertura de las aulas, la aparición de la variante Delta en el país y la actividad social prácticamente sin control. “Estas cuestiones pueden hacer cambiar el escenario sanitario”, aseguró.