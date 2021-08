Ferro: Dos dosis de las vacunas supera el 80% de protección contra la Delta

Ante el avance la aparición de varios casos de la variante Delta en el país, el ex Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón, Alejandro Ferro, en diálogo con “el Retrato…” destacó que, si bien las vacunas que se están aplicando en el país tienen una cobertura superior al 80% en los casos que se cuenta con las dos dosis aplicadas frente a esta nueva variante, la realidad es que el porcentaje de vacunados con dos dosis no supera el 16,7%. A su vez, manifestó su preocupación por el surgimiento de una nueva pandemia: “La de los no vacunados”.

En tal sentido, el ex Secretario de Salud del Municipio de General Pueyrredón, Alejandro Ferro, en diálogo con “el Retrato…” expresó que, si bien ha habido un importante avance en la campaña de vacunación en el último tiempo, el porcentaje de personas con segundas dosis aplicadas “no supera el 16,7%”.

“La aplicación de la segunda dosis es muy importante para hacer frente a la variable Delta, que obviamente empieza a hacerse presente en el país, cómo era absolutamente esperable. Por ello, estamos ante una situación complicada, desde el punto de vista que se prevé que esta variante pueda golpearnos, como lo está haciendo en otras partes del mundo”, apuntó.

Frente a ello, Ferro consideró que “tener una solo dosis aplicada no es suficiente”, pero “tener dos dosis de cualquiera de las vacunas sí lo es”, conforme fuera demostrado a través de un estudio realizado en las últimas semanas. En dicha investigación, Ferro señaló que se probó que el hecho de contar con las dos dosis de las vacunas Phisher o Astrazeneca “logró disminuir hasta 8 veces el contagio mientras que las internaciones y la muerte 25 veces”.

En ese contexto, el reconocido médico infectólogo de la ciudad resumió que “con una solo dosis se llega a entre un 35% y 50% de cobertura frente a la variante Delta” mientras que “contar con las dos dosis supera el 80% de protección” en tal sentido. “La vacuna es muy efectiva para la variante Delta, principalmente la Phisher o Astrazeneca”, afirmó.

“Al no ser la cobertura del 100%, por supuesto que va a haber casos de personas que cuenten con las dosis y que contraigan esta nueva variable. El tema es cuando estos infectados, vacunados o no, encuentren muchos otros que no están vacunados totalmente. Es ahí donde una vez más la pandemia vuelve a crecer, lo cual en Estados Unidos se llama como La Pandemia de los NO vacunados”, explicó.

Asimismo, el reconocido profesional consideró que “todas las personas deberían vacunarse, pero igualmente se deberían seguir manteniendo las medidas de cuidado como ser el distanciamiento social, el uso de barbijo particularmente en lugares interiores, máxime si se prima por la educación abierta”.

Al ser consultado por “el Retrato…” sobre la efectividad de las vacunas Sputnik V y Sinopharm ante esta nueva variante, respondió: “La efectividad varía entre el 80% y el 85% en estos casos para la variante Delta. Si bien el porcentaje de cobertura es alto, lo cierto es que del total de las personas vacunadas hay solo un 16% con dos dosis aplicadas. Si se agranda este número o el de los que no se aplicaron ninguna vacuna directamente, obviamente es un problema”, afirmó.

“Por eso, tenemos que actuar ahora y la única forma es vacunarse como así también continuar manteniendo las medidas de distanciamiento social”, remarcó Alejandro Ferro, ex Secretario del Municipio de General Pueyrredón, en conversación con “el Retrato…”