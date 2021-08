Nuevo mensaje de Gerardo Morales al PRO, en defensa de Manes: “Paren un poco, muchachos”

El gobernador de Jujuy, el radical Gerardo Morales, volvió a criticar este viernes a sus socios políticos del PRO por lo que definió como “la campaña de desprestigio” que llevan adelante contra el precandidato a diputado nacional y neurocientífico Facundo Manes y los convocó a parar “un poco la mano”.

“Todos plantean que hay que ampliar Juntos por el Cambio pero, cuando traemos a alguien que es radical y viene de la actividad privada, que es la expresión del argentino medio, que se recibió y se especializó afuera, le damos para que tenga. Paren un poco, muchachos”, exhortó el dirigente radical y mandatario jujeño.

Así lo expresó en declaraciones formuladas en la mañana de este viernes a Radio CNN Argentina, en las que insistió en considerar “un error” el haber postulado al vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, como precandidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, compitiendo con ManesAdemás, de cara al 2023, Morales puso el acento en la necesidad de “parar con el baile y el globito”, en clara referencia también al macrismo, sus socios políticos del radicialismo dentro de Juntos por el Cambio, junto con la Coalición Cívica.

“Hay que prepararse de otra manera para el 2023. Hay que parar con el baile y el globito; no podemos defraudar al electorado como lo hicimos en 2019”, planteó Gerardo Morales.

Manes, por su parte, ya renegó de Cambiemos cuando afirmó que no se responsabilizaba por la gestión de Vidal y Bullrich.

En tanto, al referirse al actual proceso electoral, el mandatario jujeño insistió con que hubo “un error” al no consensuar una lista única en la provincia de Buenos Aires con Facundo Manes a la cabeza: “Había que poner toda la carne a la parrilla para ganarle al Frente de Todos”, expresó.

De hecho, entendió que no sería bueno que la lista encabezada por Santilli se impusiera en la interna de Juntos por sobre la liderada por Manes en el marco de las PASO del 12 de septiembre próximo porque con el vicejefe de Gobierno porteño la coalición “no va a mover el amperímetro”.

“El que sí va a generar arrimarnos a ganarle al Frente de Todos es Facundo Manes”, remarcó el mandatario jujeño.

En ese contexto le pidió al PRO que “pare con la campaña de desprestigio” a Facundo Manes, primer precandidato a diputado nacional por la lista que impulsa el radicalismo.En tanto, denunció que “el PRO manejó la campaña como si fueran dueños de la coalición” y se quejó porque se produce “mucho ruido” dentro del espacio cuando la UCR quiere “salir de la intrascendencia”.

El gobernador radical sostuvo además que si bien mantiene un diálogo con el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, “hay cosas en las que pensamos distinto”.

No obstante, consideró que, “después del 12 de septiembre”, fecha en la que se realizan las elecciones PASO, “vamos a estar todos juntos” de cara a las elecciones legislativas del 14 de noviembre.