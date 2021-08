Pulti y Telpuk en una obra en construcción llamaron a defender el trabajo en Mar del Plata

El precandidato a diputado nacional Gustavo Pulti y Fernando Telpuk expresaron su compromiso con las pymes marplatenses “Porque son las verdaderas generadoras trabajo que van a sacar a Mar del Plata de la parálisis”

El precandidato a diputado nacional por el frente Vamos con Vos, Gustavo Pulti, junto a los precandidatos a concejales de Acción Marplatense Fernando Telpuk, Diego Peláez y Viki Herrera recorrieron una obra en construcción en la que trabajan 15 vecinos de Mar del Plata. ”Trabajar a favor de Mar del Plata es comprometerse con las pequeñas y medianas industrias y comercios” dijo el ex intendente Pulti que ahora proyecta defender los intereses de la ciudad en el congreso nacional.

Telpuk y Pulti junto a los demás candidatos y candidatas de Acción Marplatense y del frente Vamos con Vos proyectan desarrollar una plataforma electoral hacia las PASO 2021 priorizando propuestas e iniciativas que contribuyan a sacar a Mar del Plata de la parálisis actual. “La pandemia dejó al desnudo que hoy más que nunca hace falta un proyecto de ciudad y una visión estratégica que ponga el acento en el trabajo y en la educación. Por eso debemos retomar las capacitaciones masivas en oficios, el apoyo a la industria del conocimiento y promover una gran ley que rescate a las pymes de Mar del Plata porque sin esos emprendimientos no hay trabajo y si no hay trabajo los marplatenses sufren mucho” señaló Pulti.

Fernando Telpuk, al escuchar la preocupación que le manifestó uno de los trabajadores acerca de los problemas de seguridad que ha enfrentado en más de una oportunidad en su barrio, sostuvo que “quiero ir al concejo deliberante para comprometerme con este desafío a favor de Mar del Plata y de todas las familias que necesitan trabajar y vivir en paz.”