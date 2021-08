Trabajadores panaderos celebraron su día y denuncian hostigamiento empresarial

En el marco del Día del Panadero y la Panadera, el Sindicato de Obreros y Empleados Panaderos de la Zona Atlántica (SOEMPZA) en la sede de la CGT, presentó una campaña para detectar y erradicar la violencia en el ámbito laboral, que tiene como objetivo llegar, en particular, a las trabajadoras mujeres, teniendo en cuenta que son las que más sufren el acoso y la persecución. Matías Coronel, Secretario Adjunto, en diálogo con “el Retrato…” dijo: “El lema de la campaña es ¨Basta ya¨ y resaltamos cuatro palabras que son trabajo, una vida, un salario y futuro digno es la base de lo que planteamos. Es fundamental”

“Desde el sindicato siempre estamos visibilizando problemáticas que van cambiando y mutando de acuerdo a las épocas sociales, económicas. La problemática que se da con las panaderas es algo que se acrecentó con la pandemia, estamos lanzando esta campaña para visibilizar lo que están sufriendo las panaderas del área de producción y venta. Hay horarios de rotación de los locales indiscriminados, sin tener en cuenta los domicilios particulares, lo que genera una estabilidad en la vida privada, organizarse con los horarios o tener otro trabajo. En base a esa denuncia se profundizó en la filmación y grabación indebida. Controlan a través de las cámaras, se meten en la intimidad, en conversaciones. Desde las cámaras controlan todas las sucursales y dicen que pueden o no hacer“, explicó el referente sindical.

Asimismo, Coronel dijo que las empleadas tienen grupos de WhatsApp y fuera de horario de trabajo deben organizar los horarios, la sucursal y muchas veces organizar pedidos. “Este hostigamiento, acoso y persecución lo tenemos que visibilizar, porque es un control virtual y presencial. En muchas empresas les sacan el celular antes de entrar a trabajar. Obviamente cómo gremio rechazamos totalmente estas medidas. La intención en visibilizar para acompañar, estar presentes y darles herramientas y creemos también que esto no solo se produce en la actividad panadera, esto que hacemos debe generar un efecto dominó para las demás organizaciones”.

En este sentido, el referente de SOEMPZA aseguró que gracias a la acción sindical, “hemos empezado a ingresar el tema en algunas empresas. Por ejemplo en las empresas más grandes que tienen más de 20 trabajadoras se instaló el tema de la rotación de los horarios, que es fundamental organizar los horarios semanalmente; el mensaje de trasfondo de podemos es el poder, es que los empresarios necesitan demostrar que manejan a sus empleados como quieren. En Chajamar, por ejemplo, los empresarios desean que para los trabajadores no exista en sus vidas algo más allá que la empresa, no podés estudiar, tener otro trabajo y organizar tu vida si tenés hijos. El golpe que se produce no es de desorganización es demostrar que ellos son los que controlan y manejan. No estamos haciendo hincapié en la precarización laboral, ni en los bajos salarios ni la registración de los trabajadores, que es moneda corriente”, explicó.

Asimismo, Coronel aseguró que las trabajadoras no están solas, detrás de ellos está el Sindicato acompañado por los Ministerios, la CGT, Secretaría de género. “Nosotros nos vamos a encontrar más que resultados positivos en esta campaña”.

Por su parte, Adriana Donzelli, Secretaria Adjunta de la CGT “esta forma de violencia está relacionada directamente con la vulnerabilidad económica o la falta de empleo, con el alto nivel de no registración que hay en Mar del Plata, por eso es importante que el Ministerio de Trabajo de Nación y Provincia, acompañen la iniciativa y estén comprometidos, porque el mensaje que tenemos que dar es que la registración es la base, es el piso de los derechos y a partir de ahí estamos los Sindicatos y el Estado para contener y defender a las trabajadores, en particular a las trabajadores con esta violencia que se da por el hecho de ser mujeres”.