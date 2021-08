La Comisión de Seguimiento de la Ordenanza de Tenencia Responsable de Mascotas que funciona en el Honorable Concejo Deliberante del Partido de General Pueyrredon otorgó un reconocimiento a rescatistas de Riesgos Especiales y Bomberos de Mar del Plata Batán por el restate de un perro que se encontraba en peligro en las Canteras de Batán , el que ya se ha reencontrado con su familia adoptiva.

“Cualquiera de nosotros puede enfrentar una situación de riesgo y depender del auxilio de rescatistas idóneos. Las y los marplatenses y batanenses, no solamente debemos sabernos protegidos al cuidado de verdaderos profesionales. En operaciones como las de Odín, porque esta es sólo una de tantas, nuestros rescatistas demuestran tener aquello que no se enseña más que con el ejemplo, su valoración por la vida del prójimo más allá que ésta sea humana. Ellos no sólo arriesgan sus vidas por las nuestras, sino por la de nuestros animales también”, señaló una de las miembros de la Comisión de Tenencia Responsable.

Esta comisión que actualmente ha iniciado una convocatoria amplia a proteccionistas independientes y ONG’s a los fines que participen en sus actividades mediante su página de Facebook C.T.M @comisiontenenciaresponsable , entregó este viernes en la base de Defensa Civil, a través de dos de sus representantes, Graciela Ríos y Mercedes Parreira Traferro, la distinción “Amigos y Defensores de los Animales (sujetos de derechos no humanos) de Mar del Plata y Batán al Teniente Roberto Mauricio Flores, el Oficial pcpal. Ismael Tognini, el Oficial insp. Benjamin Piccoli, Oficial Luis De Andreotti, el Subteniente Mario Yanino, y el Teniente Pablo Marcelo Mora.

“Es por eso que no dudamos en entregarles este reconocimiento y en nuestro presente parafraseando a Paul McCartney recordamos que se puede juzgar el verdadero carácter de las personas por cómo tratan a sus animales. Los miembros de esta comisión sienten orgullo de contar en Mar del Plata y Batán con este tipo de carácter en el grupo de rescatistas que velan por nuestra seguridad”, concluyó.

—