Manino se quedó con las ganas de ir a las PASO: la Junta electoral le rechazó su lista

Finalmente, y tal cual se esperaba, la lista 223 de Rodolfo “Manino” Iriart no fue aceptada por la Junta Electoral partidaria, y el Frente de Todos no tendrá internas en las próximas elecciones PASO que se comcretarán el próximo 12 de septiembre.

La noticia, la comunicó el mismo Manino a través de un hilo en twitter en donde dijo: “Lamentablemente la lista 223, Unidad para la Victoria Marplatense, no podrá ser una opción en las PASO. No obstante seguiremos sumando y aportando para que nuestro Frente de Todos tenga los mejores resultados en las próximas elecciones legislativas”. “No vamos a ser funcionales de ninguna manera a otros intereses”, afirmó el director nacional del Correo Argentino.

Iriart ratificó lo que viene sosteniendo en los últimos meses: “Como dice el presidente Alberto Fernández ‘acá nadie sobra, todos hacemos falta’. Estamos convencidos de que lo mejor para nuestro Frente de Todos es que todos los sectores estén representados”.

“Nuestra posición siempre fue, es y será en un sentido positivo, con la intención de ampliar y fortalecer el Frente”, señaló. Y agregó: “No nos queda duda de la importancia de la apertura política, el pluralismo y el debate de ideas”.

“Pensamos en utilizar las PASO, una herramienta creada por Néstor Kirchner y Cristina Fernández, para ser una oferta de nuestro electorado, en igualdad de condiciones para no perjudicar a los referentes nacionales”, comentó.

Frente a la decisión tomada por la Junta Electoral, Iriart aclaró: “No es una opción para nosotros judicializar la política y es por eso que, como decimos los que abrazamos la causa de Perón y Evita, ‘no sacaremos los pies del plato’. Miraremos para adelante por el bien de nuestro país, nuestra provincia y nuestra Mar del Plata querida”.

“Para nosotros el adversario está enfrente, no al lado. Por eso fuimos y somos orgánicos. Todos saben que nunca nos corrimos siquiera un poco de nuestra doctrina y principios y ésta no será la excepción”, sostuvo.

Asimismo, Iriart dijo estar agradecido por “el enorme apoyo recibido desde que presentamos nuestra propuesta, marcando una línea de conducta constructiva”.

“Participamos y seguiremos haciéndolo de esa forma, jamás en contra de nadie sino a favor de nuestras convicciones”, expresó.

“Un párrafo destacado le quiero dedicar a las y los integrantes de nuestra lista. Personas comprometidas, con entusiasmo, que no dudaron en salir de zona de confort e incluso postergar sus profesiones y oficios en función de un proyecto en común, pensando en una planificación a futuro de nuestra ciudad”, manifestó

De esta manera, el Frente de Todos solo tendrá una lista local en las elecciones primarias que encabeza la actual concejala Virginia Sívori y que tiene el apoyo de la titular de Anses, Fernanda Raverta.