Julio cerró con un aumento en las ventas

Si bien no se alcanzaron los niveles de prepandemia, el aumento de las ventas medido en unidades fue del 18% promedio en los locales físicos.

El informe realizado por el Departamento de Estudios Sociales y Económicos y Sociales (DESE) de la Unión del Comercio, la Industria y la Producción (UCIP) de Mar del Plata indica que si bien se evidencia una recuperación notable en el mes de julio, gran parte se debe a las vacaciones de invierno en las que para el 80% de los comerciantes fueron positivas.

La muestra del relevamiento mensual estuvo conformada por comercios de los 12 Centros Comerciales a Cielo Abierto de Mar del Plata de rubros no esenciales tales como artículos deportivos y recreación; bazar y regalos; bijouterie y accesorios; calzado y marroquinería; electrodomésticos, indumentaria y lencería; joyerías y relojerías; jugueterías; perfumerías y cosmético; textil blanco y ropa de cama; y mueblerías.

El relevamiento realizado por la entidad empresaria arrojó un aumento interanual promedio en las ventas del 18% para ventas presenciales en locales físicos, siendo los rubros que marcaron mejor evolución en la variación de venta de unidades físicas, la indumentaria, lencería, calzados y marroquinería.

En el informe se indica que al momento de comparar las ventas de julio del 2021 con las del mismo mes del año pasado el 57,1% de los encuestados dijo que aumentaron, el 28,6% que se mantuvieron igual y el 14,3% restante que disminuyeron.

A su vez, al ser consultados sobre la variación en la facturación respecto al mes anterior, para el 45,2% subió, el 31% expresó que se mantuvo y el 23,8% que bajó,

Las vacaciones de invierno tuvieron un rol preponderante en la variación de las ventas, considerando que el año anterior no se contó con turismo, y que este año la mitad del mes contó con la visita de turistas y marplatenses que vacacionaron en la ciudad generando un mayor movimiento en los Centros Comerciales a Cielo Abierto, principalmente el Microcentro; Güemes; Juan B Justo; y, Playa Grande.

Asimismo, al ser consultados sobre la situación de su comercio con respecto al mes de julio de 2019, periodo previo a la pandemia, el 54,8% de los encuestados aseguró que la situación general de su comercio está peor, el 21,4% que se mantuvo y sólo el 23,8% que mejoró.

Desde la entidad destacaron el crecimiento de las ventas debido a la apertura al turismo en el receso invernal, al avance de la vacunación y a la necesidad de las personas de buscar esparcimiento, situaciones que favoreció a nuestra ciudad siendo Mar del Plata, el destino turístico más elegido del país según el informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa CAME.

Respecto a la proyección y expectativas para los próximos 6 meses del año, el 61,5% cree que aumentarán las ventas y el 38,5% de los encuestados que se mantendrán sin cambios.

El presidente de la UCIP, Cdor. Blas Taladrid resaltó“fue determinante el impulso que dio las vacaciones de invierno, para que al comparar las ventas de julio tanto con el mes anterior como con julio del año anterior las mismas hayan aumentado. Si bien no se alcanza los niveles de venta prepandemia, y la mayoría de los comerciantes indican aún que su situación sigue siendo peor a julio de 2019, notamos como la afluencia turística en estas vacaciones, y el aumento en las ventas, unido al mayor avance de la vacunación, y a la cercanía del verano, ha cambiado las expectativas de los comerciantes quienes consideran que en los próximos 6 meses aumentará el nivel de actividad comercial y que la próxima temporada estival será mejor a la pasada.”