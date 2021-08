Monserrath , una trotamundos que sigue levantando la bandera del Arte

En el marco de su experiencia laboral por los distintos lugares del mundo, Montserrath Otegui, en dialogo con “el Retrato…” expresó “esta sociedad el mensaje que da es que todo tiene que ser instantáneo, rápido y ahora” y aseguró que, conforme a ello, “los chicos no disfrutan el proceso de aprender, pero el arte educa también”.

Montserrath Otegui, que si bien nació en Capital Federal tuvo un fuerte vínculo con Mar del Plata, ya que a sus 10 años se mudó a la ciudad y comenzó a estudiar danza con la profesora Beatriz Schraiber, se fue del país siendo muy pequeña. De hecho, desde sus 17 años hasta los 26 vivió en diferentes partes del mundo como Francia, España, Suiza, Dinamarca, Portugal, Estados Unidos, etcétera.

“Al principio me costó mucho esta actividad en Mar del Plata, en tanto hacía danza de autor, no así los clásicos como el Lago de los Cisnes. Después, fluyó. Hay público en Mar del Plata que consume danza como así también coreógrafas y coreógrafos muy buenos”, sostuvo la reconocida bailarina.

En tal sentido, Montserrath se refirió a lo que implica llevar adelante un espectáculo de estas características. “Si bien puede parecer algo creativo o que pensás que puede funcionar, a la gente no le gusta. Por ahí haces algo más o menos y sí le gusta. No tenés garantías nunca”, afirmó la profesional a la vez que aclaró que actualmente no tiene nada previsto para llevar adelante, pero que se encuentra “muy enfocada” en la educación de los chicos.

“Hay que educar a los chicos en todos los aspectos. Con la Fundación les damos a los chicos la posibilidad que estudien gratis. No es para unos pocos la educación, sino para todos”, apuntó al mismo tiempo que subrayó: “Todos los ballet que hice, los llevé adelante con la idea de concientizar”.

“Tenemos una sociedad que busca todo el tiempo que seas exitoso”

En relación a ello, reconoció: “Tenemos una sociedad que busca todo el tiempo que seas exitoso. Nos perdemos el proceso de estudiar y cuesta mucho que los adolescentes quieran hacerlo. El mensaje que reciben de la sociedad es que tienen que lograrlo ya y a veces hay poca capacidad de frustración en los chicos” a la vez que agregó: “La sociedad les impone que tienen que ser exitosos y no importa cómo”.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre si muchos padres presionan a sus hijos en esta actividad, respondió: “El niño es sumamente sabio. En seguida se revela. Si quiere va, pero sino patalea y se queda sentado en el salón” y añadió que en ese sentido su compañía no es comercial, en tanto “no interesa el pago de la cuota sino que el que venga tenga realmente ganas de aprender y estudiar”.

“Esta sociedad el mensaje que da es que todo tiene que ser instantáneo, rápido y ahora. No hay proceso dónde puedan tener algo adentro para dar. Los chicos no disfrutan el proceso de aprender, pero el arte educa también”, completó a la vez que resaltó la importancia de educar, a través de cualquier manifestación artística. “El arte se toma como mero divertimento, es pasar el momento, hacerlo por diversión, etcétera. Muy pocas veces se toma en serio”, indicó.

-¿Sentís que en esta urgencia del éxito, tu profesión se va relegando?

-Sí. Es un acto de fe continuamente. Hay valores detrás de todo, no es llegar a costa de cualquier presión, pisando cabezas, etcétera. La sociedad tiene que hacer un cambio y ojalá la pandemia haya generado un cambio en todo esto. Ahí es donde va a cambiar el arte.

-¿Sentís que la pandemia sirvió como para repensar algunas cosas?

-En algunos casos individuales sí, pero no sé si cómo sociedad. Pudo haber tocado ciertas almas, pero no se ve que haya servido cómo sociedad, no se ve reflejado. Hay mucha agresividad, egoísmo, existe la idea del sálvese quien pueda, etcétera. La pandemia fue una guerra silenciosa y sacó a flote lo que como humanidad venimos viendo desde el origen del tiempo.

-¿Quedaron con vos solamente las personas o cosas que valían?

-Sí. La pandemia limpió mucho de lo superfluo. El objetivo del dolor es la superficialidad, es decir, quemar la superficialidad. Ahí podes adentrarte en lo profundo, pero tenes que tener ganas. La realidad es que quedó lo realmente aprehendido y arraigado dentro de cada uno.

Por último, la bailarina que en 1998 integró la compañía de Iñaki Urlezaga, donde desarrolló diversos roles y formó parte de una gira que recorrió el interior del país, entre otros roles, confesó: “Siento que la educación deberían ser esencial para toda la humanidad, pero no solamente para aprender temas sino espiritualmente, lo cual puede hacerse a través del arte” y añadió: “No se le da importancia a lo que el arte puede hacer en la vida de una persona, pero no desde un lugar que se busca un resultado o el éxito urgente. El arte te educa como persona, te forma y tiene valores”.