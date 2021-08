Monserrath Otegui y un volver a empezar a pesar de la pandemia

Luego de haber atravesado un momento difícil en su profesión producto de la pandemia del coronavirus y las restricciones que rigieron durante este tiempo, la reconocida bailarina, Montserrath Otegui, dialogó con “el Retrato…” y expresó que “muchas escuelas de danza cerraron, no solamente en Mar del Plata, sino en todo Argentina y en el mundo”.

“En marzo cuando comenzó la pandemia me despedí de mis alumnos pensando que iban a ser solo dos semanas de aislamiento. Al principio fue muy desesperante y había mucha incertidumbre, porque se desconocía el alcance de esta enfermedad y de lo que causaba en nosotros”, sostuvo la reconocida bailarina al ser consultada por “el Retrato…” cómo vivió esta etapa que atravesó el mundo y puntualmente la Argentina.

En tal sentido, remarcó que, en un principio, se dieron clases por “Zoom” con el objetivo de no perder el contacto con los alumnos. “Es muy difícil dar una clase ballet por modalidad virtual. No estaban ni las condiciones ni las posibilidades de desplazamiento”, agregó a la vez confesó que, en lo personal, sintió mucha tristeza por tener que atravesar toda esta situación de aislamiento.

Sin perjuicio de ello, Montserrath describió que cuenta con “un mundo espiritual”, en el cual se apoyó durante este tiempo. “No podía igualmente dejar de sentirme triste por todo lo que estaba pensando”, señaló la profesional que contaba con alrededor de 100 alumnos en su escuela previo a la pandemia y que, luego de retomar con las actividades, una vez autorizado por el gobierno nacional y provincial, el número mermó a 30. Actualmente, tiene aproximadamente 100 nuevamente.

“La gente tenía miedo de volver. Había mucha incertidumbre. En nuestra profesión dar una clase de danza, subirnos al escenario, que el público venga a vernos, etcétera es puro contacto. No se puede hacer home office, ya que lo humano es un pilar esencial en el trabajo”, expresó Montserrath, que desde sus 17 años hasta los 26 vivió en diferentes partes del mundo como Francia, España, Suiza, Dinamarca, Portugal, Estados Unidos, etcétera.

La bailarina que en 1998 integró la compañía de Iñaki Urlezaga, donde desarrolló diversos roles y formó parte de una gira que recorrió el interior del país, entre otros roles, aseguró que, pese a la crisis que le tocó atravesar, sigue apostando a su pasión: la danza, a través de la Fundación “Montserrath Otegui”y el Instituto de Danza “Montserrath Otegui”, el cual hace 10 años que funciona en Mar del Plata.

“Fue sumamente difícil todo, pero también por la forma en la que yo siento cómo abordar la danza, que no es una veta tan comercial; lo cual se percibe en la compañía, en los mensajes que se intentaba dar a través de los espectáculos, en la danza misma, en relación a cómo la siento en la carrera, etcétera. Tenía una gran necesidad que el arte tomara otra vertiente”, expresó.

Seguidamente, la bailarina cuestionó la falta de cooperación del Estado, en el marco de la pandemia, a su actividad. “No sentí nada de ayuda. Conozco a colegas que los han ayudado, pero en mi caso en particular no recibí ayuda por parte del gobierno”, señaló Montserrath y agregó que, en este tiempo, “fue muy difícil” sostener la actividad.

“Muchas escuelas de danza cerraron, no solamente en Mar del Plata, sino en todo Argentina y en el mundo. Fue difícil sostener todo. La ayuda no fue la suficiente claramente, aunque se entiende que no se puede dar todo lo que uno requiere”, completó la reconocida profesional oriunda de Capital Federal, pero que a sus 10 años se mudó a la ciudad.

Seguidamente, hizo hincapié en lo que viene para su sector puntualmente. “La gente de a poco va a ir tomando confianza. Tuvimos una recepción muy linda. La gente que te elige, cuando pierde el miedo vuelve a tu estudio y somos como una gran familia”, detalló a la vez aseguró: “Mi mayor deseo es poder lograr mayores objetivos con la Fundación, en tanto quedó todo medio varado”.

Por último, si bien Montserrath cuenta con aproximadamente 100 alumnos en su escuela, aseguró que “no fue fácil” la vuelta a la actividad. “Cuando arrancamos, después de las restricciones, eran aproximadamente 30. Se agregaron mayor cantidad de clases y las mismas son más espaciadas. Se repartieron los turnos”, señaló la profesional que trabaja junto a un grupo de 5 personas.

Al ser consultada por “el Retrato…” sobre qué verano prevé, respondió: “Sería inviable económicamente poder desarrollar algunas de las producciones que hice. Cómo compañía de danza hacía producciones pagando vestuario, bailarines, iluminación, programa, etcétera. Incluso tiene que ser un teatro el lugar indicado para montar eso”.

“Esas producciones salieron en su momento alrededor de 200 o 300 mil pesos, pero actualmente sería inviable llevarlas adelante por todo lo que la pandemia acarreó”, indicó a la vez que aclaró que “es muy difícil” con el valor de una entrada poder recuperar ese dinero.