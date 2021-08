Juntos por el Cambio firmaron un código político de convivencia para apagar las peleas

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio aprobó este lunes un código político de convivencia para apagar las peleas internas que generaron fuertes cruces en el espacio opositor y se profundizaron en los últimos días entre los postulantes a competir en las PASO del 12 de septiembre,

En un documento que lleva como título “El adversario es el otro”, la cúpula del espacio opositor intentó concientizar a sus precandidatos para que no sigan riñendo entre ellos y se focalicen en sus contendientes.

“El verdadero adversario en los comicios es el oficialismo, que ha estancado a nuestro país en materia económica, social y educativa”, advirtieron los integrantes de la mesa nacional como mensaje hacia dentro del espacio.

Esta semana, JXC iba a lanzar un código de ética que definiera lineamientos a seguir por los integrantes de la coalición opositora, pero a la luz de los cruces de las últimas horas, la iniciativa quedó pendiente, y en su lugar se acordó lanzar “un nuevo pacto político y de convivencia”.

“Ese nuevo pacto político y de convivencia incluye ejes programáticos que deberán priorizar todos sus candidatos en todas las provincias”, contó uno de los asistentes al encuentro, que se realizó hoy vía Zoom.

La reunión fue convocada de urgencia el fin de semana por el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, luego de que la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, tratara de “mitómano” a Facundo Manes, precandidato a diputado nacional bonaerense del radicalismo, dentro de Juntos.

Carrió incluso amenazó con llevar a Manes a la Justicia, luego de que el neurólogo indicara en una entrevista que ella le había ofrecido ser su candidato a vicepresidente en 2015, algo que ella niega terminantemente.

Los cruces también incluyeron al gobernador jujeño, Gerardo Morales, quien acusó al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de estar detrás de una campaña para desestabilizar la candidatura de Manes.

La tensión se había generado a partir de que Manes reclamara “que no se gasten los impuestos de los porteños en la campaña” en favor de su rival en la interna, el exvicejefe del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Diego Santilli, algo que cayó muy mal en el PRO.

“Llegamos a la conclusión de que no hacía falta un código o manual de ética, alcanza con un acuerdo político de convivencia”, señaló la fuente consultada sobre las necesidades que surgieron a partir de las peleas internas por las candidaturas y profundizadas luego del cierre de listas de cara a las PASO.

Fuentes partidarias también contaron que la reunión fue en el marco de un “buen clima”, que todos los participantes hablaron de la necesidad de la “unidad del espacio” de cara a los comicios y que no se hizo alusión “a ninguna persona o episodio en particular”.

Como corolario, pidieron un informe de las fundaciones partidarias de PRO, la UCR y la CC con los principales acuerdos programáticos que se trabajaron en conjunto, para demostrar que sus coincidencias superan las diferencias.

Además, acordaron que desde ahora habrá un zoom fijo cada lunes (eran quincenales) para “monitorear” la campaña electoral y “ajustar” lo que sea necesario.

“La sociedad argentina nos pide unidad y fortaleza para frenar el kirchnerismo”, fue la idea que transmitieron los asistentes al cónclave en todo momento, con la expectativa de que no haya dispersión en cuanto a cuál es el objetivo común y se eviten así las peleas internas

Para que no queden dudas de cuál es la idea con la que tienen que llegar a las PASO del 12 de septiembre, instancia en la que competirán las diferentes listas del espacio que definirá a los candidatos para los comicios legislativos del 14 de noviembre, Juntos por el Cambio difundió un documento.

El escrito pone el foco sobre esa idea de que, “ante el persistente avance del Gobierno nacional sobre los pilares básicos del sistema democrático, todos los legisladores que resulten electos por JxC se comprometen a hacer cumplir los preceptos constitucionales que hacen al sistema democrático, la independencia de la justicia, la transparencia y el federalismo”.

Con este mensaje, que intentan que sea lo suficientemente fuerte como para que no continúen las disputas internas, buscaron ordenar el discurso opositor con un repaso de los puntos en común que tienen los integrantes del espacio frente a diferentes iniciativas del Gobierno nacional, como el rechazo a la ley de modificación del Ministerio Público Fiscal y la de Reforma de la Justicia.

También hablaron de “desaciertos en el manejo de la pandemia” de coronavirus, como un intento de buscar consensos entre los diferentes partidos políticos que integran la alianza a través de posiciones contrarias a políticas de Gobierno y pidieron “reglas claras que alienten la inversión”.

Se pronunciaron por la presencialidad en las escuelas y a favor de la aplicación de políticas de seguridad.

En cuanto a la política exterior. se opusieron a “alineamientos vinculados a preferencias ideológicas alejadas de los valores democráticos y el respeto de los derechos humanos”.

De la reunión participaron por el PRO Mauricio Macri (desde Suiza), Rodríguez Larreta, la jefa partidaria Patricia Bullrich, la candidata porteña María Eugenia Vidal y el senador Humberto Schiavoni (jefe del bloque).

En tanto desde la UCR estuvieron su titular, Alfredo Cornejo y sus jefes de bloque Mario Negri (Diputados) y Luis Naidenoff (Senado). Y por la Coalición Cívica-ARI, el titular partidario Maximiliano Ferraro, el jefe de bloque, diputado Juan Manuel López y Maricel Etchecoin (titular de la asamblea partidaria) además de Miguel Angel Pichetto, del Peronismo Republicano.

Así, los únicos ausentes fueron el diputado Cristian Ritondo (PRO) y el senador Martín Lousteau (UCR).