Junior, un joven músico que se proyecta a lo grande

Tiene tan solo 16 años pero su actitud y su música van hacia adelante con la confianza de quien se siente experimentado y confiado en lo que ama hacer y quiere brindar al público.

Junior no es solo su nombre artístico, es su nombre de cuna. Y así, auténtico se aventura desde las plataformas con ritmos que mutaron del trap al romanticismo, sin perder su tinte extrovertido ni su sentido sobre lo que el público quiere escuchar hoy.

“Compongo todas mis canciones, a veces con amigos que me tiran ideas o con mi productor en el estudio. Me gusta escuchar la opinión del otro porque la música es un 10% vos y un 90% lo que quiere la gente, aunque el 100% te tiene que gustar para llevarlo adelante”, reflexiona el joven artista, autor de “No soy el mismo” su nuevo single de difusión, que sucede a “Pienso en Ti”, un tema donde sus principales referentes se ven mixturados con la actualidad sonora joven: Tan Biónica y Ricardo Arjona.

“Empecé a interesarme en la música desde chico cuando mi mamá hacía clases de canto todos los domingos con una profesora. La veía y quise empezar y la primera canción que elegí recuerdo fue de Arjona y a los 10 años ya pisé un escenario con mi mamá y mi hermano”, rememora quien “cuando tenía 12/13 empecé a escribir mis canciones viendo batallas de rap argentino, y luego me empecé a abrir musicalmente, me empecé a juntar con productores, otros artistas”.

El trap le dio sus primeros hijos musicales pero con el tiempo se fue encontrando más dentro del melódico romántico: “Ahí saqué mi segundo tema, “Pienso en tí” y me pareció un sentimiento más real. Ahora estoy con un romántico medio melancólico en la escritura”.

Empezar a sacar toda la música que tiene guardada es su pronto objetivo, uniéndose a nuevos productores y gente, que se acoplen al equipo que ya ha formado: “Me interesa quienes vienen influídos de lo que pasa en el exterior, que van tres años por delante de lo que pasa acá a nivel musical. Y así sacar un tema por mes, con un lindo video y lindas cosas para que a la gente le guste”.

¿Y de soñar con un featuring? “Seven Kayne me parece el número uno hoy de Argentina. Su estilo y música me gustan”, asegura y sueña un poco más: “Y en un futuro llegar a Maluma, el mejor de todos y más referente de la música actual”.