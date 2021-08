Ernesto Sanz: Manes me parece que hoy está liderando el debate público nacional

El ex senador nacional, Ernesto Sanz, destacó la irrupción de Facundo Manes en la política, y sostuvo: “Manes me entusiasma mucho, no sólo como hombre del radicalismo, sino como hombre de la democracia”. Consideró, además, que su candidatura significa “un aire fresco” que trae “aportes de nuevos nombres y nuevas ideas”. También resaltó “no hay nada de lo que haya pasado se le puede achacar a Manes, y eso lo diferencia, no sólo de Santilli, sino de todos los demás candidatos”.

Consultado por la actualidad del radicalismo, Sanz elogió la dinámica que adoptó la UCR en la Provincia tras el triunfo del marplatense Maxi Abad en la interna partidaria: “La presidencia de Maxi Abad le ha dado a mi partido una dinámica generacional muy, muy fuerte”, dijo, para acotar que tanto Abad como Ariel Bordaisco, candidato a Senador provincial en la lista de Manes, “representan la generación de los 40 años, que tiene experiencia política, pero a la vez tiene esa dinámica propia de los que están en la carrera del ascenso. Me encanta verlos”, enfatizó.

“Cuando viene alguien como Facundo, con debates interesantes, eso le hace muy bien al sistema. El sentido de su compromiso no es personal, sino colectivo, es decir a la Argentina la tenemos que sacar entre todos de este problema. Y si él puede aportar, lo va a hacer“, agregó.

“La Argentina del futuro no va a salir adelante si no es a través de la creación de empleo, del desarrollo y el crecimiento genuino. Eso le va a permitir a la Buenos Aires rural o la Buenos Aires turística y de servicio, como Mar del Plata, como también a la gente del conurbano, que hoy está marginada y excluida, le va a servir para salir adelante. En ese discurso de desarrollo, crecimiento, innovación, conocimiento, Facundo Manes me parece que hoy está liderando el debate público nacional”, concluyó.