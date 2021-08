Vino Manes y jugó a las escondidas ¿A que le temerá tanto?

El nuevo radical Facundo Manes, precandidato a Diputado Nacional por el espacio Dar El Paso dentro de la alianza Juntos en Provincia de Buenos Aires, pasó por Mar del Plata y solo avisó de su presencia a la prensa que su equipo de comunicación considera “importante”. El resto (entre los que se encuentra “el Retrato…”) se enteró una vez que había partido de la ciudad. Quizás el miedo a responder preguntas que le podrían incomodar, hizo que el candidato elegido por Maxi Abad solo atendiera a periodistas de los medios amigos.

Nunca se cuentan los terneros antes de la parición

Evidentemente el neurocirujano, hoy estrella radical, se haya llevado por los consejos de quienes conducen la UCR de Mar del Plata y en especial los de la Provincia de Buenos Aires, los que seguramente lo habrán guiado hacia los poderosos del pueblo y que le prometen amplia difusión de su campaña. Cabe preguntarse donde habrá quedado aquel simpático personaje que en sus visitas a la ciudad, donde llegaba sponsoreado por importantes empresas atendía a propios y extraños. Hoy famoso por su ingreso a la política se olvida de su pasado. Manejado por los expertos radicales de la mercadotecnia electoral ya se siente ganador; y se olvida que nunca se cuentan los terneros antes de la parición.

…y en este rincónnnnn!!!

Un hecho, que de confirmarse mostraría la cara oculta de un conocido dirigente político marplatense, podría dejar perplejo a mas de uno atento a la pulcritud que viene demostrand de años a esta parte. El mismo habría intentado (según se supo) de “cagar a trompadas” a un dirigente deportivo ante el cariz que ha tomado un enfrentamiento en un club barrial. Si bien las cosas no llegaron a sucederse tal cual ambos se habían prometido, alcanzó ribetes dignos de un film estilo “Rocky”, y estuvo a punto de convertirse en el escándalo del año. Sabrosos detalles del encuentro pugilístico que no fue dejarían boquiabiertos a más de uno de ser veraderos. ( Ampliaremos )

De ordenanza de Pulti a Delegado del Puerto

El Distrito Descentralizado del Puerto (ex Delegación Municipal) ya tiene nuevo “Delegado”. Patricio Ciminelli, un estrecho colaborador del silencioso Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti, quien habrá de ocupar el puesto del (valga la redundancia) “ignoto”, Luis Ignoto. Entre los pergaminos del novel funcionario, figuraría su paso por el Emsur donde habría ingresado como ordenanza en la gestión del hoy candidato a diputado nacional, Gustavo Pulti. Sin duda una meritoria carrera municipal, y que muchos trazan un paralelismo a la de José López Rega: de Vigilante a Ministro… pero con la salvedad que acá fue de Ordenanza a Delegado Municipal.

Siglo veinte, cambalache problemático y febril

“El que no llora no mama, y el que no mamá es un gil…” dice la letra de aquel famoso tango que inmortalizó Julio Sosa y que fuera escrito por Enrique Santos Discepolo titulado “Cambalache”. Una de las estrofas de esa genialidad musical decía…Igual que en la vidriera irrespetuosa / De los cambalaches se ha mezcla’o la vida / Y herida por un sable sin remaches / Ves llorar la Biblia junto a un calefón / Siglo veinte, cambalache problemático y febril /El que no llora no mama y el que no afana es un gil… Y mirando gran parte de la composición de las listas que se presentan para las PASO podría decirse que Santos Discépolo en una especia de regreso al futuro, nos mostró lo que estamos viviendo los argentinos.