Rugby: Mar del Plata continúa líder e invicto

Se disputó la Fecha 5 del Torneo Clasificatorio, y en el Grupo 1 Mar del Plata Club sigue líder e invicto. Fue de excursión a Los Cardos de Tandil y se trajo un valioso triunfo. Su único escolta es Universitario que venció a San Ignacio en Valle Hermoso, mientras que Sporting venció sin inconvenientes a Comercial.

Mar del Plata Club es líder e invicto y lo justifica cada vez que pisa una cancha de rugby. El equipo de Rafael Urrutia sigue enhebrando triunfos en fila y esta vez la víctima fue Los Cardos. En Tandil, los de verde y marrón volvieron de su viaje a las sierras con un buen triunfo por 39 a 21.

El único escolta es Universitario, que consiguió un nuevo triunfo, y esta vez fue ante San Ignacio por 28 a 17 en Valle Hermoso. Los de Silvio Ercolano se repusieron de un primer tiempo adverso, se fueron al descanso 14 a 3 abajo, y con oficio lograron destrabar el juego propuesto por el local. Gran victoria.

Sporting enfrentó a Comercial, último en la tabla de posiciones, y las diferencias en la clasificación se tradujeron al campo de juego. El 40 a 17 fue el reflejo cabal de una y otra realidad.

En el Grupo 2, todas las miradas se las llevó un clásico de Camet que no defraudó para nada. Fue Pueyrredón quien, en su casa, despachó a Biguá por 28 a 20, en un partido que fue tan parejo como su score. El otro partido de este grupo, Los 50 se hizo fuerte en su casa y venció a Unión del Sur por un ajustado 27 a 24.



Resultados

Grupo 1

Los Cardos 39 vs 21 Mar del Plata Club

Los Cardos 31 vs 29 Mar del Plata Club (Intermedia)

Los Cardos 35 vs 7 Mar del Plata Club (Preintermedia)

Los Cardos 38 vs 24 Mar del Plata Club (Primera)

San Ignacio 17 vs 28 Universitario

San Ignacio 24 vs 0 Universitario (Intermedia)

San Ignacio 30 vs 28 Universitario (M-19)

Sporting 40 vs 17 Comercial

Sporting 31 vs 7 Comercial (Intermedia)

Sporting 36 vs 27 Comercial (M-19)

Grupo 2

Pueyrredón 28 vs 20 Biguá

Pueyrredón 13 vs 15 Biguá (Intermedia)

Pueyrredón 10 vs 5 Biguá (M-19)

Los 50 27 vs 24 Unión del Sur

Los 50 5 vs 5 Unión del Sur (Intermedia)

Uncas 75 vs 14 Campo de Pato (Amistoso Obligatorio)