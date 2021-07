UFASTA presenta la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana

La Universidad Fasta lanza la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana, cuyo inicio de cursada será en septiembre de 2021. Esta nueva carrera se desarrollará bajo modalidad a distancia y tendrá una duración de 2 años, contando con 25 materias. El Título es de validez nacional y permite el ejercicio profesional en otro país dependiendo de la legislación particular.

La carrera está orientada a la formación de profesionales capacitados para advertir escenarios o situaciones que atenten a la Seguridad Ciudadana dentro del marco de la ley. La oferta apunta a formar profesionales con una visión integradora, creativos e innovadores en la propuesta de soluciones que garanticen la seguridad, hallándose en permanente búsqueda del bien común.

La Decana de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Dra. Paula Giaccaglia, expresó su felicidad por la apertura de esta nueva carrera. “Siempre la apertura de una nueva carrera nos alegra y llena de orgullo. En el caso de la Tecnicatura en Seguridad en particular, es el resultado de un trabajo que hemos venido realizando en los últimos años en conjunto con las autoridades y docentes de la carrera. Esperamos de este modo poder dar respuesta a una demanda sostenida de formación en temática vinculada a la seguridad” explicó.

La Tecnicatura en Seguridad Ciudadana tiene distintos alcances: desempeñar cargos en empresas privadas y emprendimientos públicos relacionados con la seguridad, reconocer y garantizar en cumplimiento de las normas destinadas a la prevención de riesgos para la vida y los bienes, colaborar en la elaboración de planes y proyectos vinculados a la seguridad, entre otros.

“Si bien la Tecnicatura va dirigida a todos aquellos que deseen estudiar Seguridad Ciudadana, va especialmente dirigida a todas aquellas personas que trabajan en las fuerzas de Seguridad Nacionales o Provinciales que por algún motivo no han logrado acceder al Título de Técnico y, por ello, no pueden completar sus estudios universitarios” concluyó la Decana.

Para conocer más, ingresá e inscribite en https://www.ufasta.edu.ar/ distancia/tecnicatura-en- seguridad-ciudadana/

Se abren las inscripciones en Carreras a Distancia en UFASTA

La Universidad FASTA informa la apertura del segundo ingreso a las carreras que ofrece bajo modalidad a distancia en septiembre de 2021.

Con dictado a través de más de 90 Unidades de Apoyo Académico, la UFASTA ofrece una amplia oferta académica e importantes descuentos en la matriculación para aquellos que quieran realizar su formación profesional bajo dicha modalidad.

La propuesta incluye las carreras de Higiene y Seguridad en el Trabajo, Martillero y Corredor Público, Abogacía, Seguridad Ciudadana, Inglés, la Licenciatura en Educación, Educación Física, Contador Público, Recursos Humanos, Turismo, Administración de Empresas, Administración de Pymes, Planificación y Gestión Estratégica de Proyectos Educativos, Marketing, Periodismo y la Licenciatura en Educación Religiosa. Se sumaron también Diseño y Comunicación Transmedia, Gestión del Talento Humano y Corretaje Inmobiliario. La novedad para este segundo cuatrimestre es el lanzamiento de la Tecnicatura en Seguridad Ciudadana.

Caracterizada por una formación humanística y ético-profesional, la propuesta académica de la UFASTA incluye más de 20 carreras destinadas a los diversos perfiles profesionales que demanda el mercado profesional-laboral en la actualidad.

Una de las ventajas de estudiar a distancia en UFASTA, es la posibilidad que se les brinda a los alumnos de realizar pasantías, las cuales permiten que el alumno desarrolle tareas relacionadas con su ámbito de estudio, con ciertas flexibilidades para que no descuide sus estudios.

Para mayor información comunicarse por whatsapp al 2235347922, vía telefónica al 0810-9993478, enviar un mail a [email protected] ar o ingresar en www.ufasta.edu.ar/distancia.