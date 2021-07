Facundo Manes pidió debatir el futuro y dijo que no responderá agresiones personales

El primer precandidato a diputado nacional de la lista “Dar El Paso” de Juntos en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, pidió que la campaña política se centre en debatir “el futuro” y aseguró que “no va a responder” ataques personales sino “solo con propuestas”.

“Mi expectativa es que discutamos el desarrollo, no cuestiones personales ni el pasado. Hay que concentrarse en el futuro y en unirnos porque con esta grieta nos va a ir cada vez peor”, sostuvo Manes su ciudad natal, la bonaerense Salto, donde dio inicio formal a su campaña para las PASO de septiembre.

En declaraciones a la prensa, pidió “debatir el país que queremos y que la gente vote el país que crea mejor, sin agresiones”.

“Yo no voy a atacar a nadie, estoy formado para sanar y ayudar. Me pueden atacar pero no voy a responder, solo lo haré con propuestas“, recalcó.

Manes aseguró que creyó que era el momento de participar como candidato “porque estamos frente a una crisis multidimensional de salud, educativa, económica, psicológica que va a durar un tiempo”.

“Es momento de que todos nos involucremos y dejar de lados las diferencias y buscar los acuerdos para convocar a los argentinos a un sueño como fue la democracia del ’83 y hoy debería ser ir al progreso”, sostuvo.

Manes aseguró que “los argentinos tenemos un dolor común y necesitamos un sueño en común y la fuerza que te da la gente es imbatible. Tenemos que unirnos en un propósito común”.Advirtió que “hay muchos chicos que no ven futuro y se quieren ir del país y tenemos una deuda con ellos. Vamos a trabajar para que puedan progresar y quedarse en sus raíces”.

Manes visitará este viernes las ciudades de Junín y Chacabuco, donde conversará con vecinos y visitará las instalaciones de la Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires (Unnoba), en la que mantendrá un encuentro con docentes.