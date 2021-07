Vecinos del Puerto preocupados por la impunidad de los delincuentes

Los robos que sacuden a la zona del Centro Comercial del Puerto causan preocupación por la impunidad con que los delincuentes se manejan , muchos de los cuales a pesar de haber sido identificados a través de las cámaras de seguridad, siguen en la zona cometiendo diversos tipos de ilícitos.

Xavier Marcone, de la Asociación de Fomento del Puerto en tal sentido indicó que “lamentablemente muchas veces la policía los detiene , pero como la potencial pena no supera los tres años y medio, entran por una puerta y salen por la otra, mientras el efectivo sigue llenado papeles”

En este sentido dijo que “esto se agrava más, ya que el delincuente tiene acceso a la causa que se le arma y puede saber el nombre y la dirección de quien lo denunció, y este no puede acceder a su identidad”.

Entiende que “la implementación de rondines policiales, si bien no frenaría los delitos, sí los atenuaría y le daría un respaldo a quienes apuestan al trabajo”, acotando que “uno de los últimos robos lo sufrió un comerciante que se preparaba para abrir un comercio de videos juegos. Le llevaron todo. No le dejaron nada. ¿Qué hizo el danmificado?… Cerró antes de abrir”

Marcone entiende que “no estaría mal que la policía pueda identificar y palpar a quien ven en actitud sospechosa. El que va a trabajar no entenderá bien , pero frenará al que no solo puede andar armado, sino con una barreta o algún elemento para forzar puertas o rejas”

“¿Si esto significa vulnerarle sus derechos?, pero yo pregunto ¿ y los derechos de quienes son las víctimas? ¿Quién los defiende?”

Finalmente recordó que “en el grupo de whatshapp de los negocios, y del que participa inclusive el Oficial de Calle de la Tercera, subimos un video donde se identifica a una persona que intenta violentar un auto. Sería uno de lo que cumplen, atento a la vestimenta y su fisonomía, funciones de “cuidacoches” frente al Banco Provincia, y nada se hizo”