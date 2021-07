Movilización de los trabajadores de Sanidad: reclaman un aumento del 45%

En el marco del conflicto salarial que mantienen los trabajadores del sector privado de la salud y luego de anunciar un paro nacional de 24 horas, la Secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) a nivel local, Laura Delpir, en dialogo con “el Retrato…” reconoció que la situación sigue sin resolverse y que, por ello, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó una prórroga de conciliación obligatoria, lo que obligó a posponer la medida de fuerza para el 4 de agosto.

Ante la falta de respuestas a sus reclamos por parte de las cámaras empresariales y después de un primer paro la semana pasada de los trabajadores del sector de cuatro horas por turno, la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) anunció una nueva medida de fuerza consistente en un nuevo paro nacional por 24 horas para la semana próxima.

Conforme a ello, el Ministerio de Trabajo de la Nación dictó una prórroga de conciliación obligatoria hasta el 3 de agosto; por lo que, desde la Federación Argentina de Trabajadores de la Sanidad (Fatsa) anunciaron que acatarán la medida, claramente en disconformidad, y que se pospone la medida de fuerza para el 4 de agosto, fecha en la cual se llevará adelante también una “gran marcha nacional” con epicentro en Capital Federal.

Por su parte, la Secretaria General de la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA) a nivel local, Laura Delpir, en dialogo con “el Retrato…” explicó: “Otra vez, al tener el temor y la certeza que todos los trabajadores de sanidad del país se adherían a la medida de fuerza decretada para este jueves, volvieron a decretar 5 días de prórroga de la conciliación obligatoria”.

“Al vencer el próximo martes la conciliación obligatoria, el miércoles vamos a un paro general por 24 horas en todo el país, porque ya después de esos 5 días la ley dice que las partes quedan libradas a sus decisiones”, remarcó a la vez que aclaró que este jueves igualmente los trabajadores de sanidad llevarán adelante una movilización en Mar del Plata, que concentrará en la Plaza Mitre.

En relación a la medida de fuerza que llevarán adelante la siguiente semana, precisó que a nivel nacional el gremio nuclea a alrededor de 200 mil trabajadores mientras que en el ámbito local a unos 5 mil empleados de salud de clínicas, geriátricos, laboratorios de análisis, empresas de emergencias médicas y consultorios. “No todos se adhieren porque quedan las guardias mínimas”, describió.

Seguidamente, Delpir detalló que, puntualmente, el reclamo de los gremios que integran Fatsa, entidad que agrupa entre otros gremios a la Asociación de Trabajadores de la Sanidad (ATSA), gremio con representación en Mar del Plata y la Provincia de Buenos Aires, apunta a lograr una actualización salarial del 45% para todos los convenios colectivos de trabajo del sector: 122/75, 108/75, 103/75, 107/75 y 459/06.

Cabe recordar que en en abril la federación había cerrado un acuerdo con las cámaras empresariales en torno a una revisión de las escalas salariales de 2020, conflicto que había derivado en protestas y reclamos también en Mar del Plata. En ese momento, el acuerdo contempló un aumento retroactivo al 1° de abril de entre el 15% y el 16% con lo cual se completó un 36,1% anual.

“Hacemos paritarias una vez al año y este año no tuvimos incremento salarial. Los trabajadores de sanidad estamos en la primera línea de fuego y ni siquiera tuvimos propuesta para discutir. En febrero hicieron una presentación ante el Ministerio de Trabajo pidiendo que en el 2021 no hubiera paritarios en virtud de los gastos y que no podían hacer frente a ello”, expresó.

En tal sentido, Delpir expresó su indignación al respecto. “Han pedido ayudas al Estado de todas las maneras, en tanto en el 2020 recibieron el ATP, se les hizo una quita de intereses sobre las contribuciones patronales, se les dio créditos a tasa cero, los REPRO, etcétera”, cuestionó.

A su vez, remarcó que, incluso se debe tener en consideración, que el gremio ha sido uno de los sectores que “más ha trabajado” durante la pandemia del coronavirus y que más expuesto ha estado en relación a los contagios. Frente a ello, afirmó que “la gran mayoría de los trabajadores del sector tuvo COVID” y que incluso se han registrado víctimas fatales entre los mismos.

“Tenemos clínicas jóvenes con médicos ricos. La “cajita feliz” de los médicos son los consultorios, pero el año anterior cuando comenzó la pandemia suspendieron los mismos por miedo y ganaron menos. Las clínicas, sin embargo, trabajaron durante ese tiempo a full. Nunca les va mal”, concluyó la referente del gremio a nivel local.