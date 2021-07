Horacio García: Los hechos de inseguridad están vinculados a la violencia social

La inseguridad es una sensación dijo hace un par de años Anibal Fernández, pero pareciera que esa frase toma sentido. Todos los días en los medios de comunicación local vemos hechos policiales, pero según dijo al “el Retrato…” el Secretario de Seguridad local, Horacio “Totó” García, los hechos están vinculados a una “violencia social. Es evidente que lo que pasa en Mar del Plata tiene que ver con componentes sociales”.

“Por supuesto que lo que está pasando es preocupante pero yo vincularía los hechos a la violencia social, es una mirada un poco más profunda. Mirando los últimos homicidios que se dieron en la ciudad, todos tienen un raíz vinculada a la violencia social, hubo un homicidio por una garrafa, por ejemplo, hubo una acuchillada por una discusión de tránsito, hubo un femicidio, y después una mujer que mata a su esposo; no es que los hechos están vinculados a la inseguridad ciudadana real, como una entradera, robo de autos. Hay que tomar en cuenta la situación social que estamos viviendo, que es muy lamentable, pero hay que ver todo lo que estamos haciendo en conjunto con la policía de Buenos Aires ”, explicó el funcionario del Ejecutivo Municipal.

“La relación con Sergio Berni es “super”

En esta línea, García sostuvo que la relación con Sergio Berni es “super. Firmamos un convenio con el que vamos a comprar 20 patrulleros que se van a sumar a los 40 que la Provincia proveyó, va a haber 20 más provistos por el municipio. El Ministerio de la Provincia nos dio el manejo y la geolocalización para saber donde están patrullando, yo me encargo mucho del patrullaje, podemos ver por donde se desplazan en tiempo real los patrulleros por Mar del Plata. Trabajamos con las cámaras de los vecinos, hay 976 cámaras que ingresaron al Centro de Operaciones y Monitoreos, invitamos a los vecinos a que se sigan sumando aportando sus cámaras porque son elementos nos permiten tener mayor control. Ya otorgamos 22 botones de alerta a comerciantes, y 42 botones a los transportistas de corta distancia, estamos haciendo un trabajo con colectivos, taxis y remises todas las noches la policía está supervisándolos y se bajó radicalmente el robo. Levantamos 45 autos abandonados de la vía pública y 105 fueron sacados por los dueños cuando vieron que le habíamos puesto el sticker y se los íbamos a llevar”.

Anillo criminológico con las cámaras lectoras de patentes

Asimismo, el Secretario de Seguridad aseguró que se está desarrollando el anillo criminológico con las cámaras lectoras de patentes, “gracias a esas cámaras se descubrió el robo de la estatua de la sirenita, a través de una cámara detectora de patentes. Vimos con la cámara un pedazo de auto que tenía una marca identificatoria, entonces hicimos un trabajo de cámaras y con las lectoras de patentes vimos esa camioneta, leímos la patente y a través de eso llegamos al propietario e hicimos los allanamientos para recuperar una parte histórica de la ciudad. El anillo significa , por ejemplo, que las personas que anden en un auto que tenga, por ejemplo, pedido de secuestro va a ser reportado automáticamente porque estamos trabajando con el registro de la propiedad del automotor”.

Operativos de saturación en los barrios que rodean al centro

“Estamos haciendo operativos de saturación en los barrios que rodean el centro de Mar del Plata, donde se secuestran motos que están sin documentación; y también estamos haciendo concientización de educación vial”, en la misma línea agregó: “duplicamos el combustible para los patrulleros por eso los marplatenses ven más patrulleros en la calle. El combustible lo abona el municipio, y la presencia policial se está viendo”, contó García y agregó que se creó un registro de bicicletas, y ya hay 80 registradas. “En Mar del Plata si se roba una bicicleta registrada, la persona que la tenga va a ser imputada por el robo o por el encubrimiento, ya no es más gratuito”.

Bajó el robo de autos y también el de motos

“Gracias a la mesa de enlace que con la polícia y los repartidores de deliverys, bajó el robo de motos radicalmente, también bajó el robo de autos con respecto al 2019; esto es estadística del 911, nosotros no manejamos las estadísticas, pero si hacemos interpretación de las mismas; y estamos abajo en robos de autos y robos de motos que son lo que se denuncia siempre”, aseguró.

Asimismo, García explicó: “Esto no es para ponerse contentos, hay que seguir trabajando, pero estamos realizando muchas acciones. Esto es trabajar en seguridad y no significa que el delito baje a cero, pero si los vecinos denuncian es muy importante, porque nos ayuda a armar los mapas de conflictividad”.

Zona Roja y la incontestable sed de Justicia

“Estamos esperando que el Concejo ponga fecha para la Audiencia Pública, allí nos encontramos con los organismos que son propulsores de derechos y los vecinos de las zonas. Los vecinos dicen que está perfecto que se realicen una actividad que no es ilícita, cómo la oferta y demanda de sexo en la via pública, pero que se haga en lugares que no sea enfrente a la casa de ellos. Los vecinos tienen una incontestable sed de Justicia.

“Cuando el Estado no toma una decisión, y en este caso tiene que ver con el Concejo Deliberante porque es quien regula el espacio público. Entonces hay que ver a qué espacio público se lleva esta actividad, que no está prohibida, para que no sea producto de violencia interna entre los vecinos. Porque si seguimos calentando la pava al fuego vamos a generar una situación que vamos a lamentar”

“Ahora tenemos una oportunidad con la Audiencia Pública donde los vecinos van a contar cuál es su problema. Del otro lado, por supuesto también hay un tema de marginación, con respecto a los colectivos trans que también va a quedar en claro. Pero por sobre todo, lo que quedará claro es que cualquier actividad así que quiera llevar a cabo, se tiene que hacer en otro lugar. Hace 30 años está este problema, son problemas históricos y hay que tomar una decisión. Hay vecinos que hace muchísimos años que viven una situación anómala que pasa en la puerta de su domicilio, entonces, busquémosle una solución, en algún momento hay que tomar una decisión que garantice la convivencia entre todos. Si a ese lugar le ponemos medios lógicos, baños químicos, un bidón para que pueda tomar agua, asientos. No somos moralistas, queremos solucionar un problema que realmente está generando situaciones violentas, lo tenemos que manejar con lógica, mesura y en beneficio de todos”.

Estupefacientes en la ciudad

“Constantemente se trabaja en esto. Por eso le decimos a los vecinos hagan la denuncia. Hoy las Comisarías están más robustas, porque tiene más personal, más patrulleros, y sino directamente al 3600 de Juan B. Justo, está la Secretaría de Seguridad,que los vecinos vayan y nos cuenten y nosotros nos vamos a encargar de llevar adelante la denuncia correspondiente por si tienen algún temor. También está la aplicación del Ministerio de Seguridad de la Provincia. Hay que poner en claro las situaciones que son oscuras en el tema de la droga lo tenemos tenemos que emprolijar, lo haga quien lo haga. Estamos haciendo un muy buen trabajo con la Justicia,en todos los campos, en este tema hay que juntar a la policía, la patrulla, la Justicia, el municipio, los vecinos, todos juntos trabajando para que las cosas vayan mejorando, todos juntos y constantemente”.