Manino Iriart redobla la apuesta y convoca a dirigentes políticos y sociales

“Es sano que el Frente de Todos tenga diferentes expresiones que representen al electorado”, afirmó Rodolfo “Manino” Iriart, director nacional del Correo Argentino quien encabeza una de las dos listas a precandidatos a concejales. “El debate es enriquecedor y fortalece a los espacios políticos”, dijo el director nacional del Correo Argentino. Anticipó además que en los próximos días realizará una “gran convocatoria” a dirigentes políticos y sociales que “en las últimas épocas no fueron tenidos en cuenta o no fueron escuchados”.

“Nos pusimos de acuerdo con distintos sectores representativos de Mar del Plata para presentar la lista 223, ‘Unidad para la Victoria Marplatense’”, señaló. Y agregó: “Es un hermoso desafío encabezarla”.

De esta manera, el Frente de Todos en Mar del Plata hay dos listas de precandidatos a concejales.

“Hace meses vengo sosteniendo públicamente la necesidad de que todos los sectores estén representados. También busqué la unidad hasta último momento, algo que lamentablemente no pudo darse. Entonces será momento de una PASO, de debatir y de lograr la mejor síntesis”, dijo Iriart.

“El debate respetuoso es muy valioso, enriquece a los espacios políticos. En nuestro caso ayudará a fortalecer el Frente. Nosotros debatimos ideas, proyectos, no personas ni dirigentes”, expresó.

Al mismo tiempo Iriart está invitando a través de sus redes sociales a dirigentes políticos y sociales que “no hayan sido tenido en cuenta en los últimos años, que no se los haya convocado en esta última etapa o que no hayan sido escuchados”. Contó que en los próximos días se hará “una gran convocatoria, abierta”. En ese sentido añadió: “Vamos a mostrar a los dirigentes invisibles, los que durante muchos años se esforzaron y no salen en los medios, dirigentes de clubes, de sociedades de fomento, ex legisladores. Son referentes que no deben tirarse por la ventana, son útiles y no descartables”.

“Como viene diciendo el Presidente Alberto Fernández, hace meses, en la nueva Argentina nadie sobra, todos hacemos falta”, señaló.

Adelantó que en los próximos días se hará un acto para la presentación de Lista 223 “Unidad para la Victoria”, una vez que esté oficializada la nómina. Junto a Iriart son precandidatos: Ana Rosa Contessi (Lic. En Comunicación Socia y docente), Carlos Patrani (empresario y ex Presidente del EMTUR), Magalí Marazzo (referente de la Preservación Patrimonial y Cultural), Eduardo Carnicero (abogado delegado de la Defensoría del Pueblo PBA), Rosana Tortosa (periodista y congresal nacional del PJ, Jorge Vattimo (Sec. Gral. Del Sindicato de Trabajadores de Correos y Telecomunicaciones), Belén Leiva (referente social, responsable del comedor Volver a Empezar), Leonardo Gimenez (estudiante universitario, lidera la organización política Potenciar), Graciela Díaz (histórica referente peronista), Darío López (Sec. Adj. Federación Nacional de Conductores de Taxis) y Paula Gallardo (coordinadora territorial escuelas sustentables).