Recategorización de Mar del Plata: Los descuentos se reflejarán en las facturas que van a llegar 

Luego de la aprobación del régimen de zona fría que incluye a Mar del Plata, lo que implica una reducción en las tarifas de gas de entre el 30 y el 50%, el defensor del pueblo, Fernando Rizzi, en diálogo con “el Retrato…” destacó que los descuentos se verán reflejados en las facturas que van a llegar. A su vez, manifestó su preocupación en tanto el gas envasado no está reglamentado aún.

Fernando Rizzi, en diálogo con “el Retrato…” explicó que “ha sido un logro muy importante la recategorización de Mar del Plata como zona fría” y que desde la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón se encuentran trabajando a los efectos que se aplique el descuento en las facturas de gas por redes del 30 o 50% en el mes de julio.

“Dichos descuentos se verán reflejados en las facturas que van a llegar”, sostuvo el referente de la defensoría del pueblo a la vez que manifestó su preocupación por el traslado de estos descuentos a lo que es cilindros y garrafas. “Estamos reclamando a la Secretaría de Energía de la Nación información para ver cómo van a aplicar este beneficio, en tanto la ley remite a la ley de presupuesto que beneficia también al gas envasado”, indicó.

En tal sentido, Rizzi señaló que por el momento el gas envasado no está reglamentado. “No tenemos respuestas por la Secretaría de Energía, pero sí nos hemos comunicado con el Ente Regulador del Gas (Enargas), quienes dicen que no es atribución de ellos esta cuestión, sino que solo lo es el gas por redes”, apuntó.

Por otra parte, hizo hincapié en el aumento del precio de los alquileres y los créditos UVA. “Nos dirigimos con una resolución al Banco Central instándolos a que tomen medidas de fondo para que resuelvan definitivamente el problema de quienes tienen que pagar altas cuotas que se ajustan al índice inflacionario, porque cuanto más pagan, más deben”, sostuvo.

“Hemos recibido una respuesta del Banco Central que no nos satisface. No terminan de dar una solución definitiva al tema, cuando hay gente que está viendo hasta triplicado el valor de su deuda”, indicó a la vez que cuestionó que es un tema propio de una Defensoría del Pueblo a nivel Nacional que desde 2009 no tiene titular.

En ese aspecto, Rizzi aclaró que, si bien es un tema que le compete al ámbito nacional, han llegado casos de consultas a las defensorías del pueblo locales de personas que quieren asesorarse sobre el nuevo régimen jurídico de los alquileres. “Es una situación de mercado que está complicada. Se ha dictado una nueva ley que no en todos los casos favorece al inquilino y será una cuestión que habrá que tratar como política de estado”, describió y añadió: “Sabemos la dificultad que existe en la gente de acceder al mercado de los alquileres y de los precios que están cobrando los locadores”.

Seguidamente, se refirió al trabajo llevado adelante de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredón a nivel local durante estos meses. “Todo ha sido muy difícil sobre todo en el primer tiempo del aislamiento. La presenciabilidad estuvo siembre, porque no se dejó de asistir nunca a la defensoría sino que solo se limitó la atención al pública”, expresó.

A su vez, comentó que “se vio que hay mucha gente que tiene limitaciones para el acceso de internet y correo electrónico” como así también que incluso manifestaban su angustia por no poder dar con las oficinas específicas con las cuales querían comunicarse. “Había que hacer de puente entre la gente y las dependencias que querían comunicarse. Se trasladaron muchas inquietudes”, afirmó.

“Fue muy difícil la pandemia. Desde diciembre se está atendiendo en formato presencial en la defensoría, pero se fortaleció mucho también la atención por redes sociales y por mail. El esquema de atención está normalizado y muchas dependencias municipales, nacionales o provinciales están trabajando en forma de burbuja, lo cual dificulta la obtención de respuestas en la gente”, explicó.

Por último, destacó que desde la Defensoría del Pueblo sintieron el acompañamiento del Municipio de General Pueyrredón. “Hay dependencias que están sufriendo las consecuencias de tener menos personal trabajando, de tener empleados aislado o continuar con el sistema de burbujas. Igualmente, en términos generales, hay respuestas del departamento Ejecutivo con la Defensoría del Pueblo”, concluyó.