Mario Rodríguez reclama que el Estado profundice la ayuda a los clubes

El ex concejal Mario Rodríguez solicitó públicamente que se profundicen, desde los distintos estamentos del Estado, los programas de ayuda destinadas a los clubes, ante la difícil situación que atraviesan. “He estado reunido en este tiempo con dirigentes de diferentes clubes, conversando con ellos sobre sus preocupaciones, por los problemas que los complican en el desarrollo de sus actividades; situación dramática en algún caso, pues la pandemia los complejizó aún más”.

“Resulta innegable que la pandemia del COVID19 golpeó duramente a la sociedad en general y a sus instituciones representativas, como los clubes de barrio, en particular, afectándolos en su funcionamiento. Algunos de ellos, inclusive, llegaron a evaluar su continuidad, luego de meses de no poder abrir sus puertas. Hoy, con protocolos, han vuelto a funcionar, no sin pocos inconvenientes, por la caída en la concurrencia o la baja de socios, derivada de la dificultosa coyuntura económica que transitamos, a lo que se sumó la necesidad de ejecutar obras de infraestructura en gimnasios, salones y piletas para que cuenten con una adecuada circulación de aire, entre otras exigencias”, expresó Rodríguez.

“En anteriores momentos, en situaciones similares derivadas, por ejemplo, de los brutales aumentos de las tarifas de los servicios públicos aplicados durante el anterior gobierno, en el Concejo Deliberante convocamos a Jornadas y Mesas de Trabajo para, por un lado, expresar nuestra solidaridad con ellos y manifestarles una vez más la importancia que para nosotros tienen, pero también para delinear y definir una respuesta adecuada a sus demandas y necesidades”, recordó el ex edil alfonsinista.

“Hoy, además de esas instancias de diálogo y generación de propuestas, quizás sea el momento de volver a discutir la estructura organizativa del Ente Municipal de Deportes y Recreación (Emder), iniciativa que propusimos hace ya dos años, y que apunta a reemplazar el actual consejo asesor del ente por un directorio, y dotarlo de mayor cantidad de referentes de entidades deportivas de la ciudad. Lo que buscábamos era establecer un esquema organizativo de mayor representación de las entidades que encarnan al deporte local, incluyéndolas en la formulación y definición de las políticas deportivas y recreativas. No implicaba crear más cargos políticos, como ocurre hoy, sino que la idea era darle al Emder un mayor dinamismo, aportando cada entidad y organización su experiencia y proyectos”, finalizó Rodríguez, quien presidió las Comisiones de Deportes y Educación del Concejo Deliberante.