El clásico fue para Mar del Plata Club ante Sporting por 35 a 17

Se disputó la Fecha 4 del Torneo Clasificatorio al Regional Pampeano y el clásico entre Mar del Plata Club y Sporting se llevó todas las miradas. En Santa Celina, fue triunfo del local por 35 a 17. Por su parte, Universitario venció a los Cardos y se subió al segundo escalón de la clasificación.

La cuarta fecha del Torneo Clasificatorio dejó la certeza de un Mar del Plata Club más puntero que nunca. La confirmación llegó luego de un gran triunfo en condición de local frente a su rival de toda la vida, Sporting. Fue por un contundente 35 a 17 que se configuró gracias a los tries de Pedro Hernandez, Joaquín Rojas, Felipe Lizarraga (2), Emiliano Villa más dos penales y tres conversiones de Santiago Rodríguez. Por el lado de Sporting, descontaron Juan Noceti, que también aportó una conversión, Joaquín García Argibay y Pedro Area.

Si el equipo verde y marrón se aseguró la punta, Universitario fue el otro gan ganador de la fecha al saltar al segundo escalón del podio. En un partido trabajado contra otro equipo que está en la conversación como Los Cardos, fueron los dirigidos por Silvio Ercolano quienes impusieron su juego y la localía para vencer por 20 a 15.

El que conoció la victoria por primera vez en este torneo es San Ignacio. En duelo de necesitados, prevaleció el “Verde” frente al “Celeste”. Los conducidos por Agustín Villanueva llegaron a Sierra de los Padres en busca de su primera derrota y lo consiguieron frente a Comercial. El score final de 41 a 3 dejó en manifiesto la gran tarde de los de Valle Hermoso.

Por el Grupo 2, Uncas visitó a Biguá y le arrebató un triunfo vital por 22 a 18, mientras que Unión del Sur también triunfó cuando recibió en su casa de La Josefa a Pueyrredón, y lo derrotó por 28 a 15.

Resultados

Grupo 1

Mar del Plata Club 35 vs 17 Sporting

Mar del Plata Club 27 vs 28 Sporting (Intermedia)

Mar del Plata Club 23 vs 10 Sporting (M-19)

Universitario 20 vs 15 Los Cardos

Universitario 0 vs 15 Los Cardos (Intermedia)

Universitario 27 vs 10 Los Cardos (Preintermedia)

Universitario 17 vs 15 Los Cardos (M-19)

Comercial 3 vs 41 San Ignacio

Comercial 27 vs 25 San Ignacio (Intermedia)

Comercial 18 vs 38 San Ignacio (M-19)

Grupo 2

Biguá 18 vs 22 Uncas

Biguá 12 vs 34 Uncas (Intermedia)

Biguá 47 vs 0 Uncas (M-19)

Unión del Sur 28 vs 15 Pueyrredón

Unión del Sur 29 vs 31 Pueyrredón (Intermedia)

Campo de Pato 19 vs 17 Los 50 (Amistoso)

Foto: Lucas Currá