Aquí están, estas son… las listas que van por la gloria

Las últimas 24 horas, fueron las más tensas e interminables para la política marplatense. Entre la tensión, las operetas, las chicanas, comenzaron a aparecer las listas que se medirán el próximo 12 de septiembre en las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias. Después de todo, así quedaron presentadas las Listas a Concejales en Mar del Plata y Batán.

FRENTE DE TODOS

La lista del sector del “ravertismo” está encabezada por Virginia Sívori, quien busca renovar su banca, acompañada en segundo lugar por Ariel Ciano, de Sergio Massa, que también busca su segundo mandato dentro del Consejo Deliberante.

Tal cual lo adelantó este medio, Mariana Cuesta se posicionó en el tercer lugar de la lista, y abandonaría la administración de Punta Mogotes. El cuarto lugar, finalmente, fue ocupado por Miguel Guglielmotti, el titular de la CGT Mar del Plata.

La concejal Verónica Lagos, busca renovar su banca en el quinto lugar, seguida por un referente del Partido del Trabajo y del Pueblo (PTP),Matías Maciel.

Por su parte, luego de los enojos de los sectores peronistas que no fueron tenidos en cuenta, Rodolfo Manino Iriart presentó lista. El lema del sector fue “Acá no sobra nadie, todos hacemos falta. Es con todos”. Si bien desde el sector aseguran que si no le dan la oportunidad de participar en la lista sábana, la lista pasaría a desaparecer.

Según reconstruyó este medio, la lista está encabezada por Rodolfo Manino Iriart, actual director del Correo Argentino. En segundo lugar irá Ana Contessi, licenciada en Comunicación Social y docente universitaria. En tercer lugar está Carlos Patrani, de la UCIP, la directora de Obras y Planeamiento Urbano, Magalí Marazzo, está ubicada en cuarto lugar; Eduardo Carnicero, de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, en el quinto; y Rosana Tortosa, congresal nacional del PJ, en el sexto.

En la Quinta Sección, quienes buscarán una banca en el Senado Provincial para el Frente de Todos, son Pablo Obeid, titular de la Anses Mar del Plata, y esposo de Fernanda Raverta. Tendría en el primer lugar de la lista.

Quién está en el segundo lugar es Gabriela Demaría, que busca renovar su escaño, responde a Martín Insaurralde,intendente de Lomas de Zamora; y en tercer lugar Rogelio Iparraguirre, referente de la Cámpora y actual intendente de Tandil.

JUNTOS

Finalmente, en Mar del Plata, habrá unidad y se presentó una sola lista que representará al sector de Manes y Santilli. La misma, estará encabezada por el hombre de Montenegro, Fernando Muro, seguido por la actual edil Angélica Gonzalez de la Coalición Cívica, que busca renovar su banca en el Concejo.

El tercer lugar está ocupado por Daniel Nuñez, hombre de Maximiliano Abad, y en cuarto lugar apareció una sorpresa que pocos vieron venir: Sanchez Herrero, Marina, la esposa de Abad. Asimismo, el quinto lugar está ocupado por Guillermo Volponi, representante del PRO y alineado con Juan Aicega. El sexto lugar está guardado para Mercedes Morro, líder de UTHGRA, que busca tener un periodo más como concejal.

Gustavo Pujato, cercano a Vilma Baragiola está en el séptimo lugar, Florencia Ranelucci, cercana a Jorge Macri está en el octavo lugar; Beneito Cristian, ex hombre de Lucas Fiorini, está en el noveno lugar. Antonela Fosano, vinculada a Santiago Bonifatti, Franco Luchina (GEN) y Yanina Sosa están en los últimos lugares de la lista.

La suerte de la unidad, no corrió para los que pretenden ser candidatos a Senadores en la Provincia de Buenos Aires. Tal es así, que habrá dos listas, una del PRO y otra de la UCR. La primera está liderada por Alejandro Rabinovich, coordinador de Gabinete del Ejecutivo municipal, amigo y mano derecha del intendente Guillermo Montenegro. Quien lo acompaña en segundo lugar es una referente de la Coalición Cívica de Tandil, Romina Braga.

El tercer lugar, está ocupado por un periodista marplatense, José Arizabalo, más conocido como “Pepe” Basko, hombre de Franco Bagnato. El cuarto lugar fue destinado para Sofía Pomponio, funcionaria en la Secretaría de Seguridad de General Pueyrredon, y el quinto para Guillermo Madero, funcionario del gobierno porteño.

Por su parte, quien encabezará la lista de la UCR es el actual concejal y presidente del Concejo Deliberante, Ariel Martínez Bordaisco. Le acompaña la senadora Flavia Delmonte, cercana a Abad y referente radical del Partido de la Costa. En tercer lugar,está Gustavo López, abogado de Chascomús; cuarta la concejal Vilma Baragiola (General Pueyrredon) y, en quinto, Mario Ibargoyen de Rauch.

VAMOS CON VOS

Esta semana, con la presencia de Florencio Randazzo, se confirmó que el ex Intendente y líder de Acción Marplatense, Gustavo Pulti ocupará el tercer lugar de la lista encabezada por el ex funcionario K. Mientras que en segundo lugar se destinó para Carolina Castro, presidente de la Unión Industrial Argentina. En el cuarto lugar está Valeria Iglesias, docente.

Con respecto a la lista local, quién encabezará es Fernando Telpuk, ex secretario de Seguridad del Gobierno de Pulti y creador de la Policía local en Mar del Plata. El segundo lugar es para la referente del socialismo Mónica Biasone, quien es decana de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

La lista se completa con Diego Peláez, María Victoria Herrera, Emmanuel Barreiro Sommaro, María Victoria Marcón, José Luis López, Alicia Piergüidi, Leonardo Dorsch, Celeste Morasso, Gabriel Rodríguez y Jimena Milla.

FRENTE DE IZQUIERDA UNIDAD

La Izquierda, una vez más busca tener un lugar dentro del Concejo Deliberante. Por eso, a la lista encabezada por Nicolás del Caño del PTS y Romina Del Plá del PO como candidatos a diputados nacionales en la Provincia de Buenos Aires, se le suma la lista local encabezada por el trabajador hotelero Alejandro Martinez (PO) y la docente Libertad Martinez (PTS). La boleta a Senadores provinciales estará encabezada en la Quinta Sección electoral por Marcelo Roldán del PTS, hijo de desaparecido y referente de la lucha por los derechos humanos.

CREAR

Después de varias derrotas políticas, Lucas Fiorini, anticipó su sueño de tener un partido vecinalista, que tendrá una lista corta y propia, encabezada por Fernando Navarro (ex funcionario de Obras Sanitarias) y Cecilia Martinez, abogada y una de las referente en “Padres organizados”.

En tercer lugar está el referente social Oscar Villarino, y en cuarto lugar la referente de los evangelistas “Pepy” Echeverría. La lista se completa con Emiliano Recalt (ex funcionario del EMTUR), Stella Mary Leguizamón (esposa de Lucas Fiorini), Jorge López, Lorena Bincaz, el joven Nicolás Torres,Mirta Susana Palacios, Lucas Suárez y Adriana Pigini.